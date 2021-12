Lasm Blaise charge Makosso pour avoir traité Sarra Messan de “Gibier”

Blaise Lasm, un proche de Laurent Gbagbo, tire à boulet rouge sur le pasteur Camille Makosso, qui a révélé avoir “mangé le gibier” en référence à Sarra Messan, une web humoriste ivoirienne qui se serait livré à lui.

Blaise Lasm recadre Makosso: Inadmissible qu'une “femme soit chosifiée et animalisé et traitée de « gibier »”

Dans un post mis en ligne dimanche 26 décembre 2021, Blaise Lasme, jeune cadre de Parti des peuples africains Côte d'Ivoire (PPA-CI), s'insurge contre le général Makosso qui a traité Sarah Messan de "gibier". "Y’a urgence à rebâtir la Côte d’Ivoire des valeurs, à reconstruire un nouveau pacte social", a-t-il recommandé sur sa page Facebook.

“Une société qui accepte sans sourciller que la femme soit chosifiée et animalisée au point de voir qu’une jeune dame peut être traitée de « gibier » à une heure de grande audience sur un plateau télé par un « pasteur » ( Le même qui pourtant avait en 2011 prononcé l’exclusion du PDT Laurent Gbagbo et de Mme Simone Ehivet Gbagbo de l’Église Évangélique en Côte d’Ivoire pour graves manquements à l’éthique chrétienne ) est une société en plein déclin moral", a vivement dénoncé ce proche de Laurent Gbagbo.

Blaise Lasm a également dénoncé le traitement réservé aux élèves réclamant les congés anticipés et conduits à Bimbresso avec le fameux “Colonel Zatayi” pour un “redressement civique”. "Y’a urgence à rebâtir la Côte d’Ivoire des valeurs , à reconstruire un nouveau pacte social sinon nous irons de mal en pis et ce n’est pas en ridiculisant des élèves désorientés devant des caméras qu’on apportera à nos enfants la vertu et le civisme nécessaire", a-t-il déclaré.

"Nos enfants et jeunes frères ont besoin de repères nobles et de solides valeurs morales . Et tant que les modèles que la société va leur proposer seront des gens qui n’ont rien d’autre à « vendre » que l’argent et l’exhibition de biens matériels , nos pupilles seront formatées dans le culte du matériel , de l’immédiateté, de l’avidité et de l’acquisition de biens par tous les moyens et bonjour les dégâts … Il faut face aux vrais problèmes , des vraies solutions et le problème de la Côte d’Ivoire nécessite une discussion plus large , plus inclusive et moins politisée sur l'État de la Nation”, a dénoncé, Blaise Lasm.