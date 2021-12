Deuil : Tout sur le programme des obsèques de Benson Pierre Aka

Le journaliste Benson Pierre Aka, décédé dans la soirée du samedi 11 décembre 2021, sera inhumé le samedi 8 janvier 2022, nous apprend le programme officiel des obsèques de l'ancien journaliste de la RTI (Radiodiffusion télévision ivoirienne).

Benson Pierre Aka est décédé à Abidjan dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 décembre 2021. Le calendrier des obsèques de l'ex-journaliste de la première chaine de la télévision ivoirienne a été rendu public, tôt ce lundi 27 décembre. Selon le communiqué, la levée de corps est prévue le samedi 8 janvier 2022 à la salle Félix Houphouët-Boigny d'Ivosep Treichville, suivie du culte d'inhumation à l'Église Méthodiste Unie Israël de Treichville.

L'inhumation aura lieu peu après au cimetière de Grand-Bassam, sur la route d'Azuretti. La prière d'actions de grâce se tiendra le dimanche 9 janvier au cours du culte de 9 h 30, à l'Église Méthodiste Unie Israël de Treichville. Mais avant, une veillée hommage de la RTI aura lieu le mardi 28 décembre 2021, au stade du Forum de l'Université de Cocody. La présentation des condoléances démarre quant à elle à compter du dimanche 2 janvier et se poursuivra jusqu'au mardi 4 janvier au domicile du défunt, sis à Cocody-Riviera 2.

L'annonce du décès du ce brillant journaliste sportif a été un coup dur pour la presse ivoirienne et pour le sport local. De nombreuses personnalités du monde sportif ivoirien ont réagi à cette disparition soudaine. Parmi ces réactions, Mariam Dao Gabala, la présidente du Comité de normalisation de la fédération ivoirienne de football.

"Toutes mes pensées vont vers sa famille biologique et professionnelle à qui je présente mes condoléances, en mon nom propre et au nom du CN-FIF. À la grande famille du sport en général et à celle du football en particulier, je présente également nos condoléances pour celui qui fut des nôtres", avait-elle réagi dans une note officielle publiée sur la page de la FIF.