Copa Barry : Des proches lui tournent le dos à cause de Didier Drogba

L'ancien gardien de but des Éléphants de Côte d'Ivoire , Copa Barry, a rendu un vibrant hommage à Didier Drogba, via une publication sur sa page Facebook.

Copa Barry : ''Didier Drogba est une chance pour la Côte d'Ivoire''

Ce n'est un secret pour personne. L’ancien gardien de but des Éléphants de Côte d’Ivoire, Copa Barry, est l'un des soutiens de l’emblématique capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, dans le cadre de l’élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Dans un message posté sur sa page Facebook, l'ancien portier des Eléphants, champion d’Afrique 2015, a révélé certaines choses qu'il a endurées en raison de son soutien à Didier Drogba

"Grand frère, permets-moi de te renouveler devant tout le monde, mon soutien et le profond respect que j’ai pour ta personne. Pour ce soutien, des connaissances m’ont tourné le dos, des portes m’ont été fermées, des mauvaises langues m’ont accusé de te suivre par intérêt personnel. Si me fermer des portes, c’est permettre d’ouvrir de nouvelles perspectives pour le football ivoirien, je l’accepte. Si me tourner le dos, c’est faire face à la Renaissance du football ivoirien, je l’accepte. Enfin, si te suivre par intérêt personnel, c’est se battre pour l’intérêt collectif, je l’accepte", a écrit Copa Barry

Poursuivant, l'enfant de Williamsville a une fois de plus affirmé que Didier Drogba est la personne qu'il faut pour le renouveau du football ivoirien. "Didier, je crois en toi, en ton programme et en ton amour pour le drapeau OBV. Didier, tu ne connais pas les rouages, mais tu sais la réalité du ” terrain” dans tous les sens du terme. Tu es un Homme de Terrain. Didier n’a pas un programme pour le football ivoirien, mais plutôt une vision à long terme", a indiqué Copa Barry.

L'ancien gardien de l'Asec Mimosa a enfoncé : "La France compte de nombreuses anciennes gloires du ballon rond. Et c’est devant un parterre de personnalités que, toi fils de la Côte d’Ivoire, a remis le symbolique septième ballon d’or à l’Argentin “Léo Messi”. Quelques jours auparavant, c’est en compagnie du gouvernement ivoirien que tu as valorisé la Côte d’Ivoire à “Expo Dubaï 2021”. Didier, tu n’es pas camarade de quelqu’un. Si on doit continuer, on ne va “jahin” quitter ici. Alors, je termine en te disant “MERCI”. Je souligne, je signe, je persiste” Didier” est une CHANCE pour la C.I.", a conclu Copa Barry.