Boycotté sur les réseaux sociaux, Makosso Camille accuse l'opposition

Le pasteur Makosso Camille a fait des révélations assez troublantes sur la gueguerre qui est née entre supporters ivoiriens et camerounais lors de la Can 2021.

Makosso Camille: ''Les opposants au régime Ouattara, ont décidé de le saboter en créant une guerre virtuelle contre le Cameroun''

De nombreux internautes ivoiriens ne sont pas du tout contents du pasteur Makosso Camille qui s'est rendu au Cameroun pour apporter son soutien aux Lions Indomptables lors des quarts de finale de la Can 2021, pendant qu'une guéguerre entre supporters ivoiriens et camerounais, fait rage sur les réseaux sociaux. En réponse aux critiques de ces internautes ivoiriens, Makosso Camille a été virulent dans ses propos en affirmant qu'il n'avait pas de compte à rendre à personne.

Une opération désabonnement de la page Facebook de Makosso Camille, a même été lancée sur la toile. Ce qui n'émeut pas le roi de la marmaille qui, dans un texte posté sur sa page Facebook, a craché une nouvelle fois, ses vérités à ses détracteurs. ''Un vrai lion marche toujours seul et seuls les chiens chassent en meute. Les hypocrites ont lancé l’opération désabonnez-vous de ma page. Ils ont donné 20.000 nouveaux abonnés et l’admiration d’un peuple de lion. Hier (dimanche ) sans partage sur aucune autre page, 24.000 personnes connectées pour écouter la légende vivante le général de la paix « baba attanga makosso camille », premier supporteur des Lions du Cameroun. Je suis Camille Makosso le guerrier ivoirien et le lion qui ne cherche aucun allié dans ses batailles car il connaît sa force de frappe. Ce matin (lundi), 7 plaintes ont été enregistrées et 2022, on ne répond plus (...) Vous avez cru me faire du mal en retournant mon pays contre moi, vous m’avez positionné sur l’Afrique'', a indiqué Makosso Camille.

L'homme dit pressentir une main politique dans cette affaire entre supporters ivoiriens et camerounais. ''2023, ma Côte d’Ivoire reçoit la CAN, et les opposants au régime de mon président ADO, ont décidé de le saboter en créant une guerre virtuelle contre le Cameroun. C’est un piège pour nous faire perdre la CAN'', a-t-il déclaré.