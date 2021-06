Drame à Ouagadougou: Le général Makosso Camille échappe à la mort

Parti au Burkina Faso pour une campagne d'évangélisation, le général Makosso Camille vient d'échapper à la mort. Ce qu'il s'est passé

Ce qui est arrivé au général Makosso à Ouagadougou

Le Révérend général Makosso Camille a récemment prédit sa propre mort. Il a indiqué qu’il aura une « mort violente » par «arme à feu » avant ses 60 ans. Quelques mois après, un autre homme de Dieu répondant au nom de Pasteur Soho, a fait une autre prophétie sur la mort du roi de la marmaille.

‘’Dites à Makosso Camille de vraiment beaucoup prier car l’ange de la mort le réclame dans un accident de véhicule. Je l’ai vu dans un véhicule de type 4×4 noir et il a fait un accident contre un gros camion qui l’a écrasé. Ce n’est pas mon souhait mais dites-lui de vraiment prier et de beaucoup faire attention à lui ces jours-ci. J’ai fait ma part’’, a déclaré le pasteur Soho sur les réseaux sociaux.

Une prophétie qui avait été banalisée par le pasteur Makosso, indiquant que ce n’était pas la première fois qu’il recevait ce genre de prophéties de la part de ses collègues hommes de Dieu.

‘’ (…) Si je leur demande de venir, on va prier ensemble par rapport à leurs prophéties, ils n’accepteront jamais…Aujourd’hui, tout le monde s'assoit sur Facebook pour dire que Dieu lui a parlé. Pourtant, Coronavirus est là, Dieu n’a pas parlé. Alassane Ouattara est président, vous avez prédit qu’il allait partir, il est encore là ; vous ne parlez plus, et c’est ma mort qui est désormais votre souhait. Quand vous parlez de Makosso et que vous dites que vous êtes prophètes, sachez que l’homme de qui vous parlez, il est prophète-major, il est homme de miracle, il est général de Dieu dans l’armée de Dieu … C’est un homme qui parcourt les nations pour apporter l’évangile. Il est le seul pasteur qui fait programme où il n'y a pas offrandes et il fait des dons, et des milliers de personnes se convertissent … Vous êtes méchants‘’, avait-il répondu dans une video postée sur sa page Facebook.

Un peu plus de deux semaines après la prophétie du pasteur Soho, Makosso Camille, qui se trouve présentement à Ouagadougou au Burkina Faso pour une campagne d'évangélisation, vient d'échapper à la mort. C'est le général lui-même qui a donné l'information.

'' Drame à Ouagadougou, le général Makosso échappe à la mort. Incendie au domicile du général Makosso à Ouaga 2000'', a-t-il posté sur sa page Facebook en y ajoutant une vidéo dans laquelle l'on pouvait l'apercevoir, en compagnie de plusieurs personnes, s'activer à éteindre le feu qui était en train de ravager son domicile.

Vidéo de l'incendie du domicile de Makosso.