Salon et awards de la presse numérique : Afriquesur7 rafle 3 prix

La première édition du Salon et awards de la presse numérique de Côte d'Ivoire (SAPNCI), initié par la Presse numérique de Côte d'Ivoire (PNCI) de Joël Nianzou, a tenu toutes ses promesses du lundi 31 mai au mardi 1er juin 2021. Nommé dans trois catégories, votre site préféré Afriquesur7.ci est reparti avec trois distinctions.

Salon et awards de la presse numérique : Afriquesur7 fait sensation

À l'occasion du Salon et awards de la presse numérique de Côte d'Ivoire qui a eu lieu du lundi 31 mai au mardi 1er juin 2021 à Abidjan-Plateau, le site Afriquesur7.ci s'est brillamment distingué. En effet, le patron de Build Group, entreprise éditrice de votre site préféré, a remporté le deuxième prix du meilleur entrepreneur web de Côte d'Ivoire. Cette distinction vient couronner le travail acharné et sérieux abattu pour livrer des informations crédibles à nos internautes. Dans cette catégorie, le premier prix est revenu à Jil N’dia et Daniel Ahouassa d'Abidjan.net.

Afriquesur7.ci a également raflé le 3e prix de la meilleure entreprise de presse numérique. Le site de Gary Sognon a décidé d'apporter un nouveau regard sur la presse numérique. Avec ce prix, Build Group est conscient des défis qui l'attend. Pour couronner le tout, les membres du jury du Salon et les awards de la presse numérique ont désigné Afriquesur7.ci comme étant le 3e meilleur journal en ligne de Côte d'Ivoire. Le prix du meilleur journal en ligne de Côte d’Ivoire a été décerné à Afriksoir.net.

Représentant Gary Sognon à la cérémonie, David Yala n'a pu cacher sa satisfaction après cette triple distinctions. Cependant, le directeur de publication d'Afriquesur7.ci a reconnu que le travail ne fait que commencer.

Le Salon et awards de la presse numérique a été également meublé par plusieurs panels. À savoir, le « Rôle et responsabilités du journaliste, blogueur, activiste web, du lanceur d'alerte et du manipulateur de l’info », « L’impact de la presse numérique sur l’environnement écologique, économique et sociopolitique en Côte d’Ivoire », « Numérique & Nouveaux médias : opportunité d’emploi pour les jeunes ».