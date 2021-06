FIF - Balle à terre: Barthélémy Inabo "N’importe quoi. Allez aux élections"

L'ancien animateur de la Rti, Barthélémy Inabo Zouzoua, s'est invité dans le concept ''Balle à terre'' initié dans le but de pacifier l'univers du football ivoirien.

Barthélémy Inabo Zouzoua se prononce sur le concept ''Balle à terre''

La candidature de l’emblématique capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, à l’élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football (FIF ), avait suscité de chaudes discussions. Après le dépôt de ses dossiers, nombreux sont ceux qui pensaient que cette candidature ne serait pas validée en raison de parrainages litigieux dont souffrait le dossier de Drogba.

Mais la commission électorale dirigée alors par l'ancien ministre Réné Diby, a décidé de valider la candidature de l'ancien buteur de Chelsea, y compris celles de Sory Diabaté et Idriss Diallo. L'information avait été dévoilée par certains proches de Didier Drogba.

"Validé bimmmm!!! soyez sereins, nous sommes dans la course finale’’, avait posté Zoro Marc, quand Copa Barry revenait à la charge: ‘’À mon réveil, je lis ce message: "Bonjour bro ! On est officiellement validé pour la candidature à la FIF. Signé Didier Drogba’’.

Pendant que c'était la joie du côté des supporters de Didier Drogba, certains supporters des camps adverses de Sory Diabaté et d'Idriss Diallo, dénonçaient un passage en force. Au nombre des mécontents, se trouvait l’ex-animateur télé, Barthélémy Inabo Zouzoua.

‘’…Je ne cautionne pas la forfaiture, sinon les autres candidats vont se retirer et Drogba sera unique candidat et on verra‘’, avait-il écrit sur les réseaux sociaux.

Après que l'ex-directeur exécutif de la Fif, Sam Etiassé, a refusé d'entériner les résultats de la Commission, et que René Diby a décidé de se retirer de la commission électorale qui a ensuite invalidé la candidature de Drogba, la Fifa a simplement décidé de suspendre le processus électoral, avant d'installer quelques semaines plus tard, un comité de normalisation dirigé par Mme Dao Mariam Gabala, qui sera donc chargé d'organiser de nouvelles élections.

Avant la tenue des élections qui devraient avoir lieu en novembre prochain , la prėsidente de l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire ( Unpsci) , Anne Marie N'Guessan, et le directeur de la communication du comité de normalisation de la Fif, ont décidé de pacifier l'univers du football en Côte d'Ivoire, en initiant le concept ''Balle à terre'' dont le lancement a eu lieu mardi 1er juin, au Radison Blu hôtel dans la commune de Port-Bouët.

Ce concept visiblement approuvé par les trois candidats déclarés à l'élection à la Fif, n'est pas du goût de Barthélémy Inabo Zouzoua, au vu d'un commentaire laissé sous une publication du journaliste Fernand Dedeh qui expliquait le bien-fondé dudit concept.

''N’importe quoi. Allez aux élections (...) Halte aux arrangements(...) On aime trop les compromis dans notre pays. Il faut aller aux élections. Que le meilleur gagne dans le respect des textes », a déclaré Barthélémy Inabo Zouzoua.