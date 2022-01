CAN 2021 : Ce que Mohamed Salah réserve au Cameroun en 1/2 finale

Mohamed Salah a explosé contre le Maroc lors des quarts de finale de la CAN 2021 au Cameroun. Le joueur de Liverpool est déterminé à quitter le pays de Samuel Eto'o avec le trophée de la Coupe d'Afrique des nations dans ses bagages. La star égyptienne n'entend pas se laisser stopper par les Lions Indomptables du Cameroun.

Mohamed Salah : "C'est le moment de se concentrer à nouveau"

Auteur du but égalisateur et d'une passe décisive, Mohamed Salah a été le véritable de la victoire de l'Égypte contre le Maroc. L'attaquant de Liverpool a brillé de mille feux contre les Lions de l'Atlas. Menés dès la 7e minute, Mo Salah et ses coéquipiers ont dû attendre jusqu'au retour des vestiaires pour remettre les pendules à l'heure. C'est à la 53e minute de jeu que l'ex-sociétaire de l'AS Roma trouve le chemin des filets et remet les deux équipes à égalité.

Après le but égalisateur de Mohamed Salah, la rencontre les deux sélections maghrébines est pleine de suspens. Mais à la prolongation, la star égyptienne va donner l'occasion à son équipe de s'envoler pour les demi-finales grâce à sa superbe passe à son coéquipier Trezeguet, qui inscrit le second but de l'Égypte (100e, 2-1).

"Je pense que c’est difficile pour tout le monde. Comme vous le voyez, l’Algérie a perdu en phase de groupe alors qu’elle est la championne en titre. Ils avaient une grande équipe et ils ont perdu. Le Sénégal s’est qualifié pour la phase de groupe en inscrivant un seul but. Je ne dis pas du mal d’eux, je dis juste que le tournoi est difficile pour tout le monde. C’était difficile pour nous au début, mais nous nous sommes adaptés. Le Nigeria était la meilleure équipe de la phase de groupe, mais il a été éliminé", a confié Mohamed Salah après la qualification des septuples champions d'Afrique.

Toutefois, le meilleur joueur du match Égypte-Maroc reste concentré. "C’est le Cameroun et nous partons de là. Les joueurs ont tout donné aujourd’hui, ils donnent tout à chaque match et j’espère que nous continuerons jusqu’à la fin", a dit le double Ballon d'or africain.