Le footballeur Abdou Razack explique pourquoi il a abandonné sa mère

La blogueuse ivoirienne, Aya Robert, a dévoilé une récente conversation téléphonique entre le footballeur burkinabé Abdou Razack Traoré et sa mère. Ce qu’ils se sont dit.

Abdou Razack Traoré demande pardon à sa maman

Depuis quelques jours, le footballeur burkinabè Abdou Razack Traoré est au cœur d'une vive polémique qui alimente les réseaux sociaux. Dans une vidéo devenue virale sur la toile, sa mère, en pleurs, affirme avoir été abandonnée par son fils footballeur.

'' Où je suis là, je ne dors pas la nuit à cause de ce seul enfant. J’ai trop souffert avec cet enfant. Le jour j’ai mis Razack au monde, on m’a déchirée (…) Mais aujourd’hui là, voici cet enfant, et puis voici comment je souffre, je dois partout… Je lui demande pardon … Parlez à mon fils … De la façon dont Aicha (sœur de Razak) aime son papa et puis sa maman là, que Razack m’aime comme ça. Je suis sa mère, c’est moi qui ai porté Razack dans mon ventre pendant 9 mois…'', a-t-elle rappelé.

Les frères du footballeur sont également montés au créneau pour confirmer les dires de leur mère. Ils ont affirmé que cette situation ne date pas d'auourd'hui mais de depuis plus de 10 ans, et ont meme accusé l’épouse du joueur, d’être à l’origine de cette situation.

''Razack ne fait rien avec sa propre maman, jusqu'à AVC a failli la tuer. Il ne parle plus avec personne dans la famille. Il est en contact qu'avec les parents de sa femme Aicha ... Même quand notre père était malade, on l'a appelé, il n'a pas réagi et le vieux est finalement décédé'', a confié un de ses frères.

Alors que la version du footballeur est attendue de tous, c’est finalement la blogueuse ivoirienne Aya Robert qui, dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, a dévoilé une conversation téléphonique dans laquelle Abdul Razak communique avec sa mère.

Ce dernier s’excuse auprès de sa mère tout-en dévoilant les raisons pour lesquelles, il a coupé les ponts avec celle-ci. "Pardon maman, tu sais pourquoi je ne t’appelais pas. Ça dépend de la note vocale que tu m’as envoyée où tu maudissais mes enfants. Tu me maudissais moi-même et tu souhaitais même ma mort. C’est à cause de tout cela que je ne t’appelais pas », entend-on dire le footballeur à sa mère.