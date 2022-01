Yvidero en colère contre Apoutchou : "Ton hypocrisie me fatigue"

Que se passe-t-il entre Yvidero et Apoutchou National ? La web comédienne a traité le fils de Bleu Gibritte d'hypocrite. Ce qui a suscité une vive colère de "l'amoureux" d'Emma Lohoues.

Apoutchou National répond à Yvidero : "Plus jamais tu ne vas me traiter d'hypocrite"

La tension est montée d'un cran entre Apoutchou National et Yvidero. Dans la "guerre" entre Camerounais et Ivoiriens sur le web, relativement à la CAN 2021, le "Guide" a cru bon de déclarer sur Facebook que la web comédienne ivoirienne "est plus jolie que Coco Emilia".

Visiblement, Yvidero n'a pas apprécié la comparaison entre elle et la femme de Francis Mvemba. "Merci de supprimer MON NOM sur ta tape. Je me mets à genoux mémé. Ton hypocrisie me fatigue", a commenté celle qu'on surnomme la "Waraba".

Apoutchou National n'a pas perdu de temps pour apporter la réplique à l'animatrice de NCI (Nouvelle chaine ivoirienne). "Ton maudia chaque matin avec tes mollets qui est godo godo. Ici c’est ma page. Je parle de qui je veux et de ce que je veux. Si moi mes interventions sur la toile tu dois mettre les organes, c’est ton problème. Donc, calme-toi. Pour finir, tu es plus jolie que Coco. Et plus jamais tu ne vas me traiter d’hypocrite ok, car nous sommes dans le même bateau", a lâché le "chéri" d'Emma Lohoues.

Le clash entre Apoutchou et Yvidero a été diversement perçu par les internautes. Pour certains, après avoir critiqué l'émission de la comédienne, le poulain de Le Molare tente de se moquer d'Yvi. "Tu insultes Yvi, tu rabaisses son émission, tu demandes même sa radiation et aujourd'hui tu fais malin sur elle avec des coeurs. Jusqu'où veux-tu aller avec cette hypocrisie ?", a relevé un internaute.

Des internautes ont plutôt décidé de donner des conseils à Apoutchou. "Champion stp arrête tes bêtises là,ce n’est pas tout on prend pour faire buzz, tu as trop fait d'erreur, quand les gens t'insultent tu viens pleurer, mais on a l'impression que c'est ce que tu aimes, tu ne prends jamais conscience, tu ne réfléchis pas avant d'agir, tu risques vraiment de perdre beaucoup d'abonnés ivoiriens, parce on pensait que quand les gens de disais que tu es un gros bête, tu veux leur donner raison", a conseillé un internaute.