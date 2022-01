Que se passe-t-il entre Yvidero et Mvemba, le mari de Coco Emilia ?

Que se passe-t-il entre Yvidero et Francis Mvemba, le riche époux de Coco Emilia ? La web humoriste ivoirienne a clamé que l'homme d'affaires congolais lui doit 2 500 00 francs CFA.

Au cours d'une émission sur la chaine de télé NCI, l'animatrice Yvonne Niaba, plus connue sous le nom Yvidero, a réclamé 2 500 000 francs CFA à Francis Mvemba, qui n'est autre que le chéri deCoco Emilia. "Ils m'ont fait partir à Lubumbashi sous l'égide de sa fondation. J'ai déjà échangé avec lui au téléphone plusieurs fois. Mais mon argent, jusqu'aujourd'hui, ils ne m'ont pas payée", a révélé l'animatrice de la célèbre émission Yvidero Show.

Cette affaire n'est pas du tout faite pour arranger Francis Mvemba. En effet, de folles rumeurs avancent que Ilondo Nawe Claude Emilia ou encore Coco Emilia a décidé de se séparer de lui. Selon des indiscrétions, le milliardaire congolais a dû débourser la rondelette somme de 250 millions de F CFA pour le mariage traditionnel avec l'influenceuse camerounaise. Le 10 avril 2021, les deux tourtereaux convolent en justes noces à Yaoundé, au Cameroun.

Mais la belle Coco Emilia, également appelée Biscuit de mer, aurait décidé de tourner la page. Elle a supprimé plusieurs photos de son mariage avec Francis Mvemba. De son côté, le Congolais assure que son couple va bien. "J'ai vu des frères et sœurs, qui se réjouissent soi-disant de la fin de mon mariage ! " On t'avait dit, on t'avait parlé " Ils sont contre mon mariage, ils sont revenus m'appeler, ton mariage, ça va ? J'ai dit ça va très bien ! Si tu veux que mon mariage tombe, tue-moi ou tue ma femme, de mon vivant, je vais garder ma femme, tant que je vivrai, je garderai ma femme, laissez-moi tranquille", a-t-il laissé entendre avec colère.