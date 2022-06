Nouveau clash Apoutchou National-Yvidero : L’affaire en justice ?

Ce n’est vraiment pas le grand amour entre Yvidero et Apoutchou National. Ces deux figures de la toile ivoirienne ne manquent aucune occasion pour se lancer des piques. La tension est récemment montée entre l’animatrice de la télévision NCI et le fils de Bleu Brigitte.

Yvidero a-t-elle porté plainte contre Apoutchou National ?

Dans une publication sur sa page Facebook, Apoutchou National a fait allusion au talent de la chanteuse ivoirienne Bamba Ami Sarah, la compagne de Souleymane Kamagaté dit L’homme Saga. Au cours de son émission Yvidero Show, diffusée sur NCI, Yvidero et ses chroniqueurs ont apporté la réplique au "chéri" d’Emma Lohoues.

Apoutchou National n’a pas voulu rester sans réagir. En effet, Le Guide, comme on le surnomme a mis en garde Yvidero et son équipe contre sa personne. Le fils de la comédienne Bleu Brigitte n’y pas allé de main morte.

Quelques jours plus tard, Apoutchou National fait une publication dans laquelle il soutient qu’Yvidero a porté plainte contre lui. "Ko j’ai porté plainte, j’attends le propriétaire. Ma chérie, si c’est sur moi tu es arrivé tu vas avoir la plus grosse humiliation de ta vie oh, faut savoir sur qui tu peux faire tes bêtises", a écrit le poulain de Molare.

La réaction d’Yvidero n’a pas tardé. La "Waraba" a fait savoir dans une vidéo qu’en réalité, elle avait voulu porter plainte, mais Le Molare a souhaité parler à Apoutchou avant toute procédure judiciaire. L’animatrice ivoirienne avait également fait part des attaques contre elle à Emma Lohoues. La mère du jeune Kobe a préféré en rire.

Yvidero a donné quelques jours à Apoutchou National pour sortir les preuves de la plainte dont il a fait mention. Par ailleurs, elle a expliqué qu’elle a le droit de porter plainte. Il faut noter que les relations sont rompues entre Yvi et Abou Killer, le manager d’Apoutchou. Ce n’est pas la première fois que les deux stars s’empoignent.