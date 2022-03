Scandale en direct sur NCI : Serge Bilé dévoile une "séquence fâcheuse"

Nouveau scandale sur la chaîne de télévision ivoirienne NCI, après l'affaire de l'apologie du viol par l'animateur Yves De M'Bella. Une émission en direct de l'animatrice et comédienne Yvidero, a dévoilé un énorme scandale. Ci-dessus, le témoignage glaçant de l'écrivain Serge Bilé.

Serge Bilé à propos de l'émission de Yvidero sur NCI : "C’est tout simplement EFFRAYANT!!"

Hier soir, sur la chaîne privée ivoirienne NCI, on demande à une jeune femme de révéler le nom de son « parrain ». Elle refuse. L'animatrice insiste et la presse de lui confier son secret à l’oreille. La jeune femme s’exécute en oubliant qu’un micro ouvert capte tout sur un plateau, même quand on parle à voix basse.

Et voilà comment le nom d’un haut personnage de l’état ivoirien est jeté dans la fosse aux maitresses provoquant au passage le trouble et l’énervement de l’animatrice qui apprend ainsi en direct qu’elle « mange dans la même assiette » que son invitée.

La séquence est fâcheuse mais surtout révélatrice d’une dérive générale aggravée par le sous-développement et la pauvreté, celle de l’argent facile. A quoi bon chercher à travailler si on peut se faire entretenir par un homme riche qui donne voiture, maison, argent ??

C’est la question qui tourne en boucle dans la tête de nombreuses jeunes filles et jeunes femmes en quête de « mangement » dans ce pays, comme elles disent ouvertement. Cet état d’esprit arrange sans doute certains politiciens (et pas seulement qu’eux), trop heureux de pouvoir se servir à satiété dans un vivier de jeunes femmes, dont certaines ne brillent que par leur beauté.

A quoi bon se démener pour faire émerger un pays et l'ensemble de sa population, dès lors que le redressement se trouve dans son propre pantalon ?? Aussi vrai qu’il faut respecter la vie privée de toute personne, quels que soient son rang et ses pratiques, en évitant de livrer des noms en pâture à la télévision, il faut également s’interroger sur la prostitutionalisation des sociétés africaines qui va de pair avec l'échec du système éducatif.

En Côte d’Ivoire par exemple, les résultats début mars des examens blancs du BEPC et du BAC sont éloquents, à l’image du lycée moderne Léon konan koffi de Didievi : 1.59% d’admis au BEPC , 5,13% d’admis au BAC série D et 4.62% d’admis au BAC série A2. C’est tout simplement EFFRAYANT !!

Serge Bilé