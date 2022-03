Élection à la FIF: "Zokora est venu voir Drogba avec sa nouvelle femme"

L'ancien milieu de terrain des Eléphants de Côte d’Ivoire, Zokora Didier dit Maestro, est revenu, une nouvelle fois, sur les raisons pour lesquelles il ne soutient pas Drogba dans la course à l'élection du prochain président de la Fif.

Zokora Didier: ''Cette élection est à Drogba normalement mais est-ce que nous sommes concernés par son projet?''

Candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF), l'emblématique capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, ne bénéficie pas du soutien d'une bonne partie de ses anciens coéquipiers en sélection.

Cyrille Domoraud, Guy Demel, Meité Abdoulaye, Kader Keita, Arnna Dindane, Zokora Didier ne sont sont pas favorables au projet de l'ancien buteur ivoirien. Zokora Didier est une nouvelle fois revenu sur le sujet dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

« Si aujourd’hui il (Drogba) se présente et qu’il y a presque la moitié de ses camarades avec qui il a joué pendant 20 ans qui ne sont pas avec lui, c’est qu’il y a une plaie qui est là qu’on doit guérir ou soigner. Cette élection, elle est à lui normalement mais est-ce que nous sommes concernés par son projet? En 2006, c’est nous les joueurs qui avons décidé ensemble que Didier Drogba soit le capitaine de la Côte d’Ivoire . On l’a fait avec amour et conviction. De 2014 jusqu’à 2022, on ne s’est jamais vu. J’ai appris un matin comme tout le monde que Didier veut être candidat aux élections de la FIF. Normalement, Didier devrait nous appeler pour faire part de son projet ce qui n’a pas été fait. Didier n’a pas fait un pas vers nous pour nous solliciter en tant que anciens coéquipiers. C’est nous on a privilégié Didier Drogba en sélection. On ne l’a jamais jalousé. On fait toujours le pas vers Drogba mais il n’a jamais eu le temps pour discuter avec nous», a soutenu Zokora Didier.

Des propos qui ont suscité de nombreuses réactions dont celle d'un ancien footballeur ivoirien Akassou Ghislain, favorable au projet de Drogba. Il a fait des révélations assez surprenantes sur les rapports entre Zokora et Drogba.

"Maestro & DD se sont rencontrés une première fois à notre QG devant plusieurs témoins. Maestro était venu avec sa nouvelle femme. Cette rencontre s’est faite en présence de la mère de DD où il a présenté ses excuses pour ses dérapages, puis la 2e fois, ça n’a pas été possible. Mais qu’il prenne aussi le courage et l’honnêteté morale d’en expliquer sur les réseaux les raisons et pourquoi il sollicitait DD! Je suis dépassé... Que DIEU prenne pitié de nous et nous offre la paix du cœur", a indiqué Akassou Ghislain dans un message posté sur les réseaux sociaux.