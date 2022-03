Filière mangue: Le Marketing comme panacée pour booster les ventes

‘’Intégrer la démarche marketing dans l’activité des transformateurs et des exportateurs de la filière mangue de Côte d’Ivoire’’. C’est le thème de la série de formations initiée par l’Intermangue et financée par le BDEx (Fédération allemande du Commerce d’exportation) à l’attention des acteurs de la filière mangue de Côte d’Ivoire ressortissants des régions du Kabadougou, du Tchologo et du Poro.

Sinématiali: Des producteurs et exportateurs de mangue formés aux techniques de stratégie marketing

A la suite de leurs pairs d’Odienné et de Ferké, le vendredi 18 mars 2022, les producteurs et exportateurs de l’Intermangue de Sinématiali ont, à leur tour, bénéficié des techniques simplifiées de réalisation de stratégie marketing pour accroître leurs revenus en répondant aux aspirations des clients et des consommateurs locaux et internationaux.

Le 2e vice-président de l’Intermangue, Réné Yéo a précisé que cette session de renforcement des capacités en Marketing répondait à la volonté des acteurs de la mangue de booster leurs ventes tout en étant compétitifs sur les marchés locaux, régionaux et internationaux.

«Aujourd’hui, le BDEx, la structure allemande qui accompagne l’Intermangue dans son développement, a donc pris l’engagement de financer cette activité et de donner les techniques de vente, de commercialisation, les stratégies Marketing qu’il faut adopter afin de mieux vendre sur le marché local et international », a-t-il clarifé.

Pour la formatrice, Jelissa Ouyi Djeket, Founding Partner au cabinet DMARK consulting, la demarche marketing reste une stratégie efficace pour augmenter la visibilité, la rentabilité et la commercilisation des productions de la mangue de Côte d’Ivoire.

« Chaque acteur de la filière trouvera de nouveaux débouchés et cela favorisera l’écoulement rapide des productions. Sans oublier que cela fera aussi évoluer la notoriété et l’image de la mangue de Côte d’Ivoire ; et cela pourra faire évoluer les comportements dans notre pays. Des actions pourront être mises en place pour sensibiliser le consommateur ivoirien sur les qualités et les valeurs à consommer la mangue produite en Côte d’Ivoire grâce à toutes des actions », a revélé Jelissa Ouyi Djeket du cabinet DMARK consulting.

Pour le BDEx, partenaire financier de l’Intermangue, Fadimatou H., a rassuré ses partenaires de la volonté de la Fédération allemande du Commerce d’exportation (BDEx) à œuvrer pour l’amélioration qualitative et quantitative de la production de mangues de Côte d’Ivoire. Il faut noter que cette formation a aussi été organisée pour les acteurs de cette filière résidant à Korhogo.

Une correspondance particulière de Patrick KROU