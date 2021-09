L'affaire Yves de M'Bella prend d'autres tournures : La télé NCI assiégée

La mauvaise inspiration de Yves de M'Bella en simulant un acte de viol en pleine émission est en train de porter un sérieux préjudice à son employeur. Une association des droits de la femme a décidé de manifester, ce mercredi, devant le siège de NCI.

La Ligue (défenseurs de droits de la femme) accule Yves de M'Bella et ses employeurs de NCI

30 août 2021, Yves de M'Bella fait intervenir un ancien violeur dans son émission de vacance pour simuler l'acte de viol sur un mannequin en plein direct. L'animateur télé a par ailleurs poussé le bouchon jusqu'à demander au violeur si ses victimes "jouissent" durant l'acte.

Cette banalisation outrancière du viol, qui est qualifié par le droit ivoirien de crime, a provoqué l'indignation et surtout la colère de milliers d'Ivoiriens et autres Africains, qui n'ont pas manqué de condamner l'animateur et son émission. De nombreux partenaires de la Nouvelle Chaîne ivoirienne (NCI), dont la Fondation Friedrich Ebert, ont suspendu leurs relations avec la chaîne.

La Haute autorité de la communication et de l'audiovisuel (HACA) a pour sa part, suspendu l'animateur Yves de M'Bella pour 30 jours, de toutes émissions télé ou radio. Ce mercredi 1er septembre 2021, une association de défense des droits de la femme dénommée La LIGUE, est également montée au créneau pour interpeller, aussi bien l'animateur que ses employeurs sur cette "apologie du viol ».

« Nos équipes sont sur place devant les locaux de la chaîne NCI - La Nouvelle Chaîne Ivoirienne, afin de dénoncer l’inadmissible séquence vidéo, diffusée sur le plateau télé de la chaîne ce lundi 30 août », a publié La Ligue sur sa page Facebook, avant d'expliquer la raison de sa présence en ces lieux : « Nous sommes sur place pour demander à la chaîne de prendre ses responsabilités, car cette émission a été préparée et validée par toute une équipe. »

Pancartes en mains, les manifestants ont adressé plusieurs messages à la direction de NCI ainsi qu'aux autorités ivoiriennes. « Vous pouvez nous suivre en direct Facebook pour plus d’informations », ont-ils indiqué.