La HACA frappe : L'animateur Yves de Mbella suspendu pour 30 jours

La HACA (Haute autorité de la communication audiovisuelle) a décidé de la suspension de Yves de Mbella relativement à ce qu'il convient d'appeler l'affaire "apologie du viol" sur la chaine NCI (Nouvelle chaine ivoirienne). L'animateur camerounais a écopé d'une suspension de "trente jours de toutes les chaines de télévisions et de radios en Côte d'Ivoire".

Serait-ce le début de la descente aux enfers pour Yves de Mbella ? En effet, après avoir invité un violeur sur le plateau de l'émission La Télé d'ici Vacances de NCI du lundi 30 août 2021, le célèbre animateur de Nostalgie est sous le feu des critiques. Devant cette actualité brûlante, la HACA n'a pas mis de temps pour réagir. Dans un communiqué dont nous avons reçu une copie, la Haute autorité de la communication audiovisuelle a soutenu que "cette reconstitution d'un acte de viol par son auteur, en direct et à une heure de grande écoute, soutenue par des propos obscènes, constitue une apologie du viol et porte une atteinte grave à la dignité de la femme, aux bonnes moeurs ainsi qu'à la sensibilité du jeune public".

Tout en rappelant que le viol est crime selon la loi, l'institution dirigée par Me René Bourgoin mentionne que "sa banalisation et la mise en vedette d'un ex-détenu condamné pour ce crime sont absolument intolérables". On apprend que le collège de la HACA, qui s'est réuni le mardi 31 août 2021, a décidé de "la suspension de monsieur Yves de Mbella, animateur de l'émission incriminée, pour une durée de trente jours, de toutes les chaines de télévisons et de radios en Côte d'Ivoire".

Par ailleurs, la HACA invite les responsables de NCI "à plus de vigilance dans la programmation" de leurs émissions et les encourage à "prendre toutes initiatives en vue de la sensibilisation des populations sur les violences faites aux femmes".