Affaire Yves de M'Bella sur NCI: La jeunesse du FPI prend position

La jeunesse du Front populaire ivoirien (FPI), présidée par Lia Ferdinand, a réagi à la polémique mettant en cause l'animateur Yves de M'Bella après son émission télé, mettant en scène un "ancien violeur".

La jeunesse du FPI: "Nous invitons la chaine NCI à prendre toutes les mesures nécessaires afin de réparer le préjudice moral causé aux Ivoiriens"

En recevant, le lundi 30 août, un homme présenté comme un « ancien violeur » pour parler de ses crimes passés, il avait réuni tous les ingrédients pour provoquer une vive polémique sur les réseaux sociaux. Sans surprise, des extraits de l’édition de l’émission La Télé d’ici vacances animée par Yves de M'Bella et diffusée sur la NCI, ont largement fait le tour de la toile, provoquant une vague d’indignation et de réactions au sein de l'opinion publique. La Jeunesse du Front populaire ivoirien, pour sa part, invite "la chaine NCI à prendre sans délai, toutes les mesures nécessaires afin de réparer le préjudice moral causé aux Ivoiriens".

"C’est avec une profonde indignation que nous avons suivi des séquences de l’émission "La Télé d'ici vacance" , diffusée sur la chaine NCI dans son édition du lundi 30 août 2021, faisant pratiquement l’apologie du viol", s'indigne Lia Ferdinand. Avant d'exprimer sa solidarité à l'endroit de toutes les personnes "choquées" et particulièrement " aux victimes de viol ".

"Notre pays ayant vécu une longue crise militaro-politique, avec notamment des centaines, voire des milliers de cas de viol enregistrés par les organisations nationales et internationales de défense des droits de l’homme, ce sujet extrêmement sensible, mérite d’être abordé avec plus de délicatesse au nom de la morale, mais aussi pour le respect des victimes qui continuent d’en souffrir dans le silence le plus absolu", a rappelé le président de la JFPI.

"Au regard de la gravité des faits, nous invitons la chaine NCI, à prendre sans délai, toutes les mesures nécessaires afin de réparer le préjudice moral causé aux Ivoiriens. Par ailleurs, nous félicitons toutes les organisations de défense des droits de l’homme qui, avec promptitude, se sont autosaisi la question et mènent d’ores et déjà toutes les actions auprès des autorités administratives et judiciaires afin que cet impair ne reste pas impuni. La Jeunesse du Front Populaire Ivoirien se tient bien évidemment à leurs côtés dans ce combat qu’elle juge salutaire pour l’assainissement de la société ivoirienne dans toutes ses composantes", a-t-il conclu.