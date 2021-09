Affaire Ben Souk : Franklin Nyamsi interpelle le colonel Assimi Goita

L'affaire Ben Souk continue de préoccuper la sphère soroiste. Dans une publication sur son compte Twitter, Franklin Nyamsi, le conseiller de Guillaume Kigbafori Soro, exige la libération de Sess Soukou Mohamed, interpellé le 10 août 2021 à Bamako.

Affaire Ben Souk : Franklin Nyamsi donne de la voix

Mardi 10 août 2021, Sess Soukou Mohamed, plus connu sous le nom Ben Souk, a été arrêté à Bamako, où il s'est établi depuis un moment. L'ancien député-maire de Dabou, proche de Guillaume Soro, est accusé de mener des activités subversives sur le territoire malien. "Une commission spéciale d'enquêtes préliminaires a été mise en place, dirigée par le commandant du groupe territorial de gendarmerie de Bamako pour, relativement aux actes subversifs incriminés, identifier les différentes implications et déterminer leur volonté criminelle en vue d'une saine application de la loi", avait expliqué Idrissa Hamidou, le procureur de la République du Mali.

Peu après le déclenchement de l' affaire Ben Souk, le GPS (Générations et peuples solidaires) a vivement dénoncé l'interpellation de l'ex-parlementaire ivoirien. "Malgré tous les efforts déployés pour recueillir des informations sur son lieu de détention, sa famille demeure sans nouvelles de lui. M. Sess Soukou Mohamed avait trouvé refuge au Mali, suite à la violente répression qui s’était abattue sur Générations et peuples solidaires en décembre 2019, conduisant à l’arrestation et à la condamnation de plusieurs de ses dirigeants", s'était exprimé Touré Moussa, le conseiller en communication de Guillaume Soro.

Nous continuons à exiger la libération immédiate de notre camarade, ami et frère L'Honorable Ben Souk, réfugié politique ivoirien enlevé à Bamako le 10 août 2021 par des membres de la junte du Colonel Goita à la demande du satrape Alassane Ouattara. https://t.co/rEfkcEnVBA — NYAMSI WA KAMERUN (@FranklinNYAMSI) September 1, 2021

Trois semaines après l'arrestation de Ben Souk, Franklin Nyamsi refuse de garder le silence. L'écrivain camerounais a envoyé un message aux autorités maliennes pour exiger la libération de Sess Soukou Mohamed. "Nous continuons à exiger la libération immédiate de notre camarade, ami et frère L'Honorable Ben Souk, réfugié politique ivoirien enlevé à Bamako le 10 août 2021 par des membres de la junte du Colonel Goita à la demande du satrape Alassane Ouattara", a-t-il écrit sur son compte Twitter.