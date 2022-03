Rigobert Song (entraineur du Cameroun) fait une promesse à Eto'o

Rigobert Song (46 ans) est à la tête de la sélection nationale du Cameroun. Au lendemain de la CAN 2021, l'ex-défenseur central des Lions Indomptables a succédé à Toni Conceição. Le nouveau patron du banc camerounais dit mesurer les responsabilités qui l'attendent.

Rigobert Song : "Je donnerai tout..."

Toni Conceição ne dirige plus l'équipe nationale de football du Cameroun. Le technicien portugais a été remercié par les dirigeants camerounais. Le pays de Samuel Eto'o, qui a organisé la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2021, a terminé en 3e position après sa victoire contre le Burkina Faso (3-5, tab).

Le ministre camerounais des Sports a annoncé que "sur très hautes instructions de Monsieur le président de la République, le sélectionneur de l’équipe nationale fanion de football masculin, M. Antonio Conceiçao est remplacé par Rigobert Song". Plus tard, l'information a été confirmée par la FECAFOOT (Fédération camerounaise de football).

Le #Cameroun et le maillot des @LIndomptables m'ont tout donné. Je suis reconnaissant. Je suis honoré d'avoir été choisi pour encadrer la sélection fanion du Cameroun. Au-delà du privilège et la joie qui m'animent, je mesure le sens des responsabilités qui me sont confiées. pic.twitter.com/bh1pNnuGlg — Rigobert Song Officiel (@Song_Officiel_4) March 1, 2022

Désormais aux commandes, Rigobert Song a d'abord remercié les Camerounais pour leurs messages de félicitations et d'encouragement. Le nouveau sélectionneur a promis de tout donner dans ses nouvelles fonctions. "Le Cameroun et le maillot des LIndomptables m'ont tout donné. Je suis reconnaissant. Je suis honoré d'avoir été choisi pour encadrer la sélection fanion du Cameroun. Au-delà du privilège et la joie qui m'animent, je mesure le sens des responsabilités qui me sont confiées", a déclaré l'ancien défenseur du Cameroun sur Twitter.

"Je donnerais tout, comme je l'ai fait en tant que joueur et capitaine de la sélection pour mériter la confiance que m'accordent l'État du Cameroun, le président de la @FecafootOfficie, @SamuelEtoo et son Comité exécutif. Mon staff et moi avons besoin du soutien et des prières des millions de #Camerounais pour écrire de nouvelles pages de la mythique histoire des Lions Indomptables.Tous derrière les LIndomptables", a ajouté l'ancien joueur du Tonnerre de Yaoundé.