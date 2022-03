Élection FIF: Mme Dao Gabala trouble le sommeil du camp Sory Diabaté

Le Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (FIF) convoque les clubs et les groupements d'intérêt à une importante réunion ce mardi 8 mars 2021. Le camp Sory Diabaté retient son souffle.

Election à la Fif : Sory Diabaté sera-t-il écarté ?

Après l'Assemblée générale des membres actifs de la Fédération ivoirienne de football ( Fif) qui a eu lieu les 25 et 26 février, le processus électoral devant aboutir à l'élection du nouveau patron du football ivoirien, est désormais lancé.

Le dépôt des dossiers de candidatures à la présidence de la FIF, s’est ouvert depuis lundi pour 72 heures et s’achève donc mercredi. Mais contre toute attente, le comité de normalisation de la Fif convoque les clubs et les groupements d'intérêt à une importante réunion d'urgence ce mardi.

'' Convocation à une réunion d'informations relative au processus électoral. Madames, Messieurs, Suite à la réception d'un courrier de la CAF et de la FIFA, le Comité de Normalisation de la Fédération Ivoirienne de Football (CN-FIF) vous convie à une importante réunion d'informations, le mardi 8 mars 2022 à la salle de conférence de la FIF, comme suit Ligue 1 et Groupements d'Intérëts : 15 heures - Ligue 2: 16 heures Division 3: 17 heures", informe un communiqué.

Une conférence de presse est même prévue pour ce mardi à 18 heures. Cette convocation surprise suscite de nombreuses réactions. Pour certains proches de l'ancien vice-président de la Fif, Sory Diabaté, il s'agit d'une manoeuvre pour écarter leur candidat.

'' Comment éliminer le candidat gênant, Sory Diabaté aux élections de la FIF? C'est actuellement cet épineux problème que tente de résoudre dans leur laboratoire la Présidente du CONOR -FIF, Mme Dao Gabala, et son patron Véron Mosengo - Ondan, SG de la CAF, et homme de mission d'Infantino. Depuis leur laboratoire au Cameroun, lors de la CAN, ils ont arrêté leur projet de faire sortir l'ex vice président de la FIF de la compétition.

Pour cela, le farfelu prétexte qu'ils brandissent, c'est la suspension des membres de l'ex Comex par la FIFA, alorsqu'elle a mis fin au processus électoral de 2020. Un argument qui ne tient pas la route, car ils le savent très bien, après un sondage qu'ils ont fait auprès des clubs, Sory Diabaté, quelles que que soient toutes les manoeuvres qu'ils vont utiliser, part toujours largement favori.

Pour cela, il faut inventer des choses pour l'éliminer en faisant croire au monde sportif ivoirien, que l'arrêt du processus électoral dirigé par la Commission Électorale et non l'ex Comex, est une sanction de la FIF. Ce qui peut éliminer Sory Diabaté de la course...

La Présidente du CONOR-FIF, Mme Dao Gabala qui est en mission commandée pour faire plaisir à son patron, le Camerounais - Suisse, Veron Monsego- Onda, sera face aux présidents de clubs et leur annoncera cette nouvelle et aussi celle de l'annulation des parrainages pour prendre part au scrutin'', rapporte Dou Nicaise, un journaliste pro-Sory Diabaté.