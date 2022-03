Huit femmes Africaines exceptionnelles pour célébrer le 8 mars

Pour célébrer la femme dans le monde, ci-dessous huit femmes africaines exceptionnelles, puissantes et investies pour le continent africain.

Si cette journée du 8 mars a pour objectif de rappeler l’importance du respect des droits de la femme, chez Afrique-sur7.ci nous avons décidé de mettre en valeur les femmes pour ce qu’elles apportent au monde, notamment au développement du continent africain.

Angélique Kidjo, investie dans l'éducation des enfants et l'autonomisation des femmes

Ce listing des femmes africaines exceptionnelles inspirant la prochaine génération ne pouvait se faire sans Angélique Kidjo, la célèbre chanteuse-compositrice béninoise investie pour les droits humains depuis de nombreuses années. Ses actions sont centrées sur l'éducation des enfants et l'autonomisation des femmes, notamment en tant qu'ambassadrice de l'Unicef.

En 2006 , elle crée la Fondation Batonga qui soutient les adolescentes en Afrique francophone en améliorant leurs moyens de subsistance, tout en leur donnant la possibilité d’apporter des changements dans leurs communautés.

Jeannette Kagamé, investie dans la lutte contre le sida

La première dame du Rwanda, Jeannette Kagamé, présidente de la fondation Imbuto, également secrétaire générale de l'Organisation Internationale de la Francophonie est dans le Top 100 des femmes africaines les plus influentes.

Mme Kagamé, qui a occupé des postes au sein de l'ONU, a reçu plusieurs récompenses en reconnaissance de ses efforts pour améliorer la vie des enfants au Rwanda.

Elle est connue pour ses nombreuses actions dans la prévention du VIH/SIDA depuis une bonne vingtaine d'années. Sa fondation met en œuvre divers projets tels que l'extension des soins de base, l'amélioration des connaissances en santé sexuelle et reproductive, l'éducation des filles et l'entrepreneuriat des jeunes.

Julienne Lusenge, investie dans la lutte contre les violences sexuelles

Militante congolaise reconnue pour son engagement dans la lutte contre les violences sexuelles dans l'est du pays, Julienne Lusenge est présidente de Solidarité Féminine pour la Paix et le Développement Intégral (SOFEPADI) et directrice du Fonds de la Femme Congolaise (FFC).

Nommée chevalier de la Légion d'honneur par le gouvernement français Mme Lusenge est également récipiendaire de nombreuses récompenses, dont le prestigieux prix Femmes de Courage du Département d'État américain en 2021.

Monique Nsanzabaganwa, investie pour soutenir les femmes africaines entrepreneurs

Sélectionnée par Avance Media, femme économiste exceptionnelle, politicienne et diplomate Monique Nsanzabaganwa, a également été vice-présidente de la Commission de l'Union africaine depuis le 6 février 2021, après avoir été vice-gouverneur de la Banque Nationale du Rwanda pendant 10 ans

Dr Nsanzabaganwa a permis le développement de programmes tels que le Fonds Rugori, une plateforme de financement pour les petites et moyennes entreprises appartenant à des femmes.

Amina Jane Mohammed, investie dans la lutte contre la corruption

Secrétaire générale adjointe des Nations Unies, elle était auparavant ministre de l'Environnement de 2015 à 2016 dans son pays le Nigeria. Avant sa nomination, Mme Mohammed a été Ministre de l’Environnement de la République fédérale du Nigéria, où elle a dirigé les efforts du pays en matière d’action climatique et de protection de l’environnement naturel.

Cette onusienne s'est illustrée sur les questions de bonne gouvernance et la lutte contre la corruption.

Oulimata Sarr, investie pour fournir des capitaux aux femmes africaines entrepreneurs

Directrice régionale d'ONU Femmes couvrant 24 pays d'Afrique Centrale et de l'Ouest, Oulimata Sarr est également membre du Women's Investment Club Sénégal qui fournit des capitaux aux femmes africaines entrepreneurs.

Le fonds d’investissement WIC Capital lancé en 2019 rassemble des investisseurs qui mettent en commun leurs ressources pour soutenir des petites et moyennes entreprises appartenant à des femmes au Sénégal et en Côte d’Ivoire.

Djamila Ferdjani, investie pour la scolarisation des filles du Sahel

Médecin entrepreneur et militante sociale nigérienne populaire auprès des jeunes à travers les réseaux sociaux, Djamila Ferdjani s’investit notamment dans la scolarisation des filles, l’insertion des jeunes et la promotion de la femme au Sahel.

En 1992, elle a fondé une clinique privée à Niamey et y a initié le programme de vaccination des enfants de la rue au Niger.

Reconnue également dans le milieu du sport, Dr. Ferdjani a été présidente de la Fédération nigérienne de basket-ball, directrice du village olympique des Jeux de la Francophonie à Niamey (en 2005), et a levé des fonds pour l’équipe nationale de football du Niger à la (CAN 2012).

Tiguidanke Camara, investie pour mettre les ressources minérales d'Afrique au service du développement économique du continent

L'ancienne mannequin guinéenne Tiguidanke Camara, PDG des sociétés minières Tigui Mining Group et Camara Diamond & Gold Trading Network s’investit pour mettre les ressources minérales d'Afrique au service du développement économique du continent

Membre de Women In Mining International (WIM), Tiguidanke Camara milite pour la présence des femmes africaine dans le développement de l'industrie minière. Son programme de formation AgroMine, en partenariat avec des entreprises agricoles, vise à autonomiser les femmes, regroupées en coopératives locales, grâce au développement d'opportunités d'agriculture durable à proximité des centres d'exploration TMG.

Mme Camara investit aussi dans le développement de logements abordables via l'achat de terrains à Bouaflé, en Côte d'Ivoire.

Sans aucun doute, la démarche originale de Tiguidanke Camara en fait l'une des Africaines les plus influentes, laissant présager une nouvelle génération d'entrepreneurs dont les initiatives valent tout l'or du monde.

Photo CR Wikipedia, Pamojardc & forbesafrique.