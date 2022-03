FIF: La FIFA dit non à Gabala, reporte l'élection et exige une nouvelle AG

Tout est à refaire à la FIF! Une nouvelle injonction de la FIFA vient de désavouer les nouveaux textes élaborés par les dirigeants du Comité de normalisation en place, à 24h de la clôture du dépôt des candidatures pour l’élection du président du Comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

Conor - FIF: La FIFA change tout encore et récuse le principe de parrainages des candidats

Dans un communiqué publié ce mardi 8 mars 2022, l’instance internationale du football renvoie la présidente du Comité de normalisation, Mme Mariam Dao Gabala, placée à la tête de la FIF, à ses copies. Recusant l’alinéa 3 de l’article 47 du statut et règlement issu de la dernière Assemblée générale extraordinaire, relatif au mode et aux conditions de parrainages des candidats, la FIFA informe le Conor ivoirien que cette disposition n’est pas conforme aux exigences que la FIFA et la CAF avaient données pour assurer sa conformité avec les exigences de bonnes gouvernance des deux institutions dont la FIF est membre.

Par conséquent, la FIFA instruit le comité de normalisation à convoquer une nouvelle Assemblée générale en vue de la modification de cette disposition soit en supprimant complètement le critère de parrainages soit en ramenant à un système de 4 parrainages pour limiter les risques de blocage de candidatures. Ce qui induit le report de l'élection du président de la FIF, prévue le 23 mars, à une date ulterieure.