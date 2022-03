Gabon: Aubameyang se prononce sur son avenir avec les Panthères

La star gabonaise Pierre-Emerick Aubameyang qui a quitté prématurément la CAN 2021, est depuis quelques mois le sujet de vives spéculations. Pour la première fois depuis la fin du tournoi panafricain, le coéquipier de Mario Lemina se prononce sur le sujet.

Pierre-Emerick Aubameyang met Les Panthères du Gabon en "stand-by"

Recruté au FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang s'est déjà montré efficace pour le club catalan alors que le buteur des Panthères du Gabon a pris ses distances vis-à-vis de la sélection nationale.

Il explique ne pas avoir tranché pour l’instant au sujet de son avenir international: «Est-ce que je suis toujours international ? Pour l’instant, c’est en stand-by», a admis la Panthère au micro de beIN Sports.

«Cela a été une période compliquée et je pense que tout s’est enchaîné en termes de complications pour ma part. Pour l’instant, il n’y a pas de match. Ensuite, je pense que je vais faire le point avec mon coach (Patrice Neveu, ndlr) et voir ce qui est le plus important et la bonne décision à prendre pour l’avenir», dit-il.

Au lendemain de l’annonce de son départ d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang s’est officiellement engagé avec le FC Barcelone. L’attaquant gabonais a paraphé un contrat jusqu’en juin 2025 avec le club catalan.

Après la Ligue 1, la Bundesliga et la Premier League, le natif de Laval découvre le championnat espagnol. Lui qui rêve depuis toujours de jouer au Real Madrid, son grand-père maternel étant espagnol et grand supporter de la Casa blanca. Il côtoiera bientôt Memphis Depay, Ansu Fati et les recrues hivernales Ferran Torres et Adama Traoré dans le secteur offensif barcelonais.