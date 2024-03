Ali Bongo est déchu de la présidence du Parti démocratique Gabonais (PDG). La décision lui a été notifiée jeudi 7 mars lors d’une réunion à son domicile à Libreville.

Au Gabon, le PDG se sépare d’Ali Bongo

Après son départ du pouvoir, Ali Bongo perd encore un fauteuil. Quelques mois après le coup d’Etat, Ali Bongo est déchu de la tête du Parti démocratique gabonais. Lors d’une séance tenue jeudi au domicile de l’ancien Chef de l’Etat à Libreville, une délégation de cadres du parti a notifié la déchéance de leader. La décision est justifiée par l’indisponibilité de ce dernier a assuré ses fonctions de président du parti.

L’autre grande décision, c’est la radiation de Patience Dabany, la mère d’Ali Bongo. La chanteuse et épouse d’Omar Bongo Ondimba n’est plus membre du PSG. La décision lui sera notifiée dans les prochains jours selon un cadre de la formation politique.

Le nouveau directoire du parti est dirigé par des figures bien connues à l’image des anciens premiers ministres et Paul Biyoghe Mba et Alain-Claude Bilie-By-Nze, et Angélique Ngoma Le PDG, au pouvoir depuis 56 ans au Gabon fait désormais sa mue. Le parti veut se restructurer afin d’être compétitif pour les prochaines élections censées mettre un terme à la transition.