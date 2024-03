Aliou Cissé va poursuivre son aventure à la tête des Lions de la Teranga du Sénégal. Le sélectionneur national a été reconduit dans ses fonctions par la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Sénégal : Aliou Cissé prolongé à la tête des Lions

Après le sacre à la CAN 2021 au Cameroun, Aliou Cissé et les Lions de la Teranga étaient attendus en Côte d’Ivoire. Mais après un parcours sans faute en phase de groupe, Sadio Mané et ses coéquipiers sont éliminés par le pays hôte de la coméptition.

Avec cette mauvaise performance, l’avenir d’Aliou Cissé était incertain. Mais la Fédération sénégalaise de football (FSF) vient de lever le doute. L’ancien international va poursuivre sa mission à la tête des Lions de la Teranga. Pour l’heure, les détails de la prolongation de Cissé ne sont pas connus, mais le technicien champion d’Afrique a pour objectif de qualifier la sélection pour la CAN 2025 et la Coupe du monde 2026.

Le vainqueur de la CAN 2021 entame ainsi sa dixième année à la tête de la sélection nationale. En poste depuis 2015, le technicien de 47 ans est désormais secondé par Pape Thiaw. Ce dernier avait remporté le CHAN dernier avec la sélection locale.