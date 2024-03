Pathé O’ est un grand couturier dont l’histoire doit inspirer de nombreuses générations. Après la sortie d’un ouvrage sur son parcours en 2021, un autre paru en 2023 dénommé ‘’Pathé O’’’, a été présenté officiellement le jeudi 7 mars à la Maison Pathé O’.

Une nouvelle oeuvre sur Pathé O’ présentée

Le couturier ivoirien-burkinabé, Pathé Ouédraogo appelé dans le milieu de la mode Pathé O’ draine derrière lui plus de 50 ans dans le métier très passionnant des strass et paillettes en Côte d’Ivoire. L’habilleur attitré des plus grands Chefs d’Etats africains comme le Roi du Maroc Mohammed VI, le Président du Rwanda Paul Kagame et des anciens Présidents Laurent Gbagbo, feu Nelson Mandela ainsi que des personnalités de renom à savoir l’homme le plus riche d’Afrique Aliko Dangote et bien d’autres, force l’admiration de beaucoup de jeunes africains.

Son histoire doit faire école, parce que Pathé 0’ est passé par de petits métiers dès son arrivée dans les années 1960 avant de trouver définitivement sa voie dans la mode. Lors de la célébration de ses 50 ans de carrière dans la haute couture et l’ouverture de la Maison Pathé O’ à la Riviera-Akouédo en 2021, un ouvrage sur sa vie écrite par le journaliste Cheick Yvhane intitulé ‘’Pathé O’ : De fil en aiguille’’, a été présenté.

Deux ans plus tard, un autre livre dénommé ‘’Pathé O’’’, a été édité par trois auteurs à savoir Catherine Morand, Flurina Rothenberger et Hammer. C’est six mois après en Côte d’Ivoire que l’oeuvre a été présentée le jeudi 7 mars toujours à la Maison Pathé O’ avec la présence d’un parterre d’invités de marque au nombre desquelles la Ministre de la culture et de la francophonie, Françoise Remarck, la Ministre de l’éducation nationale et de l’alphabétisation, Mariatou Koné et ‘Ambassadrice de Suisse en Côte d’Ivoire, S.E.Mme Anne Lugon-Moulin.

En outre, la première responsable du département en charge de la culture a saisi l’occasion à la présentation et la dédicace de cet ouvrage qui retrace le parcours atypique de Pathé O’ pour le féliciter pour son participation inestimable à la réussite de la CAN 2023, la CAN de l’hospitalité notamment à travers sa présence au défilé de mode « African Fashion » co-organisé par le Ministère de la culture et de la francophonie et l’Association AFI en marge de cette compétition sportive en terre ivoirienne. Ce soir-là, plusieurs générations issues des 24 pays participants à la compétition ont défilé. Il s’agissait également de rendre hommage rendu au couturier pour l’ensemble de son œuvre.