Le président Alassane Ouattara a dressé un message aux femmes ivoiriennes à l’occasion de la Journée Internationale de la Femme, JIF 2024.

JIF 2024 : Alassane Ouattara rend hommages aux femmes de Côte d’Ivoire

Ce 8 mars, la communauté internationale célèbre la Journée Internationale de la Femmes, JIF 2024. La Côte d’Ivoire n’est pas restée en marge de ces célébrations. À l’occasion, le président Alassane Ouattara s’est adressé aux femmes. Dans son message, le Chef de l’Etat a pris l’engagement d’œuvrer en faveur de l’épanouissement des femmes ivoiriennes.

« Ce 08 mars 2024, je rends hommage à nos mères, nos sœurs et nos filles pour leur importante contribution au développement de notre beau pays, et je renouvelle mon engagement à continuer d’œuvrer au renforcement des droits des femmes en Côte d’Ivoire. Excellente Journée Internationale de la Femme à toutes », a écrit Alassane Ouattara sur les réseaux sociaux.

Pour cette 39e édition de la JIF, le thème retenu est : « Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme ». Selon l’ONU, il met en lumière l’importance de l’égalité des genres, de l’autonomisation des femmes et des filles, et de leur droit à une vie plus saine.

https://twitter.com/AOuattara_PRCI/status/1766129893044043835