Dans les prochains jours, trois chefs Atchans rejoindront l’équipe d’Ibrahim Cissé Bacongo en qualité de conseillers spéciaux. C’est le ministre-gouverneur lui-même qui a porté la nouvelle.

Côte d’Ivoire : Ce qui ressort de la rencontre entre Cissé Bacongo et les chefs Atchans

Ibrahim Ibrahim Cissé Bacongo, ministre-gouverneur du District autonome d’Abidjan, a échangé avec les chefs Atchans du District autonome d’Abidjan le jeudi 7 mars 2024.

Ce sont les 60 chefs traditionnels des villages Atchans qui ont effectué le déplacement à la salle Félix Houphouët-Boigny de l’Hôtel du District au Plateau pour rencontrer le successeur de Robert Beugré Mambé. En réalité, l’ancien maire de la commune de Koumassi avait prévu depuis longtemps de rencontrer les chefs traditionnels, mais il dû reporter pour des raisons de contraintes d’agenda.

« Je me suis réjoui de leur forte mobilisation et leur ai expliqué que cette rencontre était prévue plus tôt avec les propriétaires terriens d’Abidjan, mais a dû être reportée en raison de contraintes d’agenda », a dit Bacongo.

Ibrahim Cissé Bacongo a saisi l’opportunité pour annoncer la prochaine construction d’un siège de la chefferie Atchan et la nomination de trois Atchans en qualité de conseillers spéciaux du ministre-gouverneur du District d’Abidjan. Il a aussi déclaré que le président Alassane Ouattara a décidé de leur remettre 90 véhicules afin de leur permettre de faciliter leur déplacement.

« Lors de cette rencontre, j’ai présenté ma mission en tant que Ministre Gouverneur du District Autonome d’Abidjan, axée sur la lutte contre le désordre urbain, l’insalubrité, et l’assainissement de la ville pour en faire la vitrine de la sous-région. J’ai également souligné mon engagement à poursuivre les actions initiées par mon prédécesseur, le Premier Ministre Robert Beugré Mambé, et expliqué les récentes opérations de déguerpissement à Attécoubé et à Yopougon », a soutenu Ibrahim Cissé Bacongo.