FIMA 2022 : Trois jeunes génies africains à suivre absolument !

Comme à chaque édition, le FIMA 2022 (Festival international de la mode en Afrique) a été l'occasion de découvrir de jeunes créateurs africains venus des quatre coins du continent pour montrer leur talent.

C’est dans le cadre somptueux du Palais Chellah de Rabat, que s’est tenu ce rendez-vous annuel de la mode en Afrique, du 7 au 10 décembre 2022 la XIVème édition sur le thème « synergie des cultures pour le développement de l'Afrique », sous le haut patronage de Mohamed VI.

Plus de soixante-dix créateurs étaient présents, dont certains présentant pour la première fois leur travail. Nous avons sélectionné parmi eux trois jeunes créateurs très talentueux, à suivre absolument.

Kofhery Couture (Côte D’Ivoire) : 1er prix des jeunes créateurs FIMA 2022

Afriquesur 7 : Quel a été votre parcours pour devenir créateur dans la mode ?

Kofhery Couture : "Je m’appelle Konan Koffi Hermann Yacoub, j’ai 22 ans. Je suis devenu créateur de mode par pure passion, je pense vraiment que cela m'était destiné. Petit, j'ai toujours été attiré par « le beau » et tout ce qui touchait la beauté et l'élégance de la femme. Aujourd’hui à 22 ans, je viens de remporter le concours des jeunes créateurs FIMA 2022 et je me dis que je suis sur la bonne voie, je n’aurais pas pu rêver mieux ".

Qu’est-ce que votre marque a de spécifique ?

KC : Je dirais déjà l'authenticité ! J'aime le dire souvent, je ne crée pas que des vêtements. Je crée pour la femme, parce que je veux la sublimer. Mes tenues sont faites pour faire ressortir les atouts féminins, même les plus enfouis.

Est-ce que vos créations sont « 100 % Afrique » du tissu aux finitions ?

KC : Oui ! Toutes nos matières premières et matériaux sont 100 % made in Cote d'Ivoire. J’utilise, par exemple du pagne tissé 100% ivoirien. Il m’arrive d’utiliser des matières occidentales, mais seulement à la demande.

Quel message que voulez-vous qu’on retienne de votre dernière collection ?

KC : A travers ma collection, je veux que le monde voit que l'avenir de la mode réside en Afrique. Je veux montrer que l'Afrique répond enfin à cet appel du monde et que l'Afrique est prête à conquérir le monde du beau et du luxe.

Ekantik (Tanzanie) : Des costumes confortables et durables

Quel a été votre parcours pour devenir créateur dans la mode ?

Ekantik : "Je m’appelle Anjeli, j’ai 25 ans, je suis Tanzanienne et Indienne". Pour moi, tout a commencé dès mon plus jeune âge quand je regardais des films sur la mode dans lesquels j’ai découvert Yves Saint Laurent ou Chanel. J'ai su très tôt que c'était un monde auquel je voulais appartenir et ce que je voulais faire. L'idée s'est forgée pendant que je que j'aidais mon père dans son entreprise après l'école.

J’ai été formée à l'institut de design du Cap, en Afrique du Sud. J’ai décidé très tôt puis j'ai fini par travailler à mon compte et par créer ma propre entreprise".

Qu’est-ce que votre marque a de spécifique ?

Ekantic : Quand vous pensez aux vêtements de travail et aux ouvriers qui travaillent dur, pensez à Ekantik ! En général, lorsque l’on pense aux tenues "workwear", on imagine un denim lourd, des tissus en toile, etc.

Je travaille beaucoup sur la fonctionnalité et la qualité des vêtements pour qu'ils durent, avec des formes larges, une esthétique streetwear luxueuse et des coupes plus fines. Je m’applique vraiment à changer le récit du vêtement de travail pour créer des vêtements intelligents qui travaillent aussi dur que nous.

Est-ce que vos créations sont « 100% Afrique » du tissu aux finitions ?

Ekantik : "Je crois que la chose la plus importante que j'ai retenue dans mon parcours, c’est d'investir du temps dans le choix des matériaux, acheter des tissus de haute qualité qui sont destinés à durer et ensuite travailler avec des artisans locaux et les soutenir pour concevoir mes propres imprimés.

Pour ma dernière collection, j'ai collaboré avec Khimji's In Style, un grossiste et détaillant local de tissus, qui utilise des matériaux naturels. Nous nous sommes associés à des communautés artisanales qui préservent les impressions estampillées à la main et les teintures naturelles. »

Quel est le message véhiculé à travers votre collection ?

Ekantic : Notre lien avec le continent est #DoingitforAfrica et #DoingitforTanzania. Je suis convaincue et je veux valoriser le fait que le design africain est une source d'inspiration croissante, non seulement en Afrique, mais aussi dans les pays occidentaux. On le voit aujourd’hui avec des personnalités comme la chanteuse internationalement connue Beyoncé qui l'utilise dans certains de ses clips ou des marques de mode qui s’inspirent aussi de l'Afrique.

Alfa Canter (Guinée Bissau) : des tenues traditionnelles modernisées

Quel a été votre parcours pour devenir créateur dans la mode ?

Alfa Canter : Depuis l'âge de 7 ans, je suis totalement passionné par la mode. À 14 ans, c’est dans mon pays que j'ai commencé à fréquenter un atelier de couture pour apprendre à coudre. En 2004, j'ai immigré en Europe où j’ai vécu 18 ans. En 2008, j'ai obtenu un diplôme de couture et de stylisme au Danemark.

Je suis retourné ensuite en Guinée-Bissau en 2014, où j'ai ouvert ma première entreprise, un magasin de vêtements couture.

Quelle est la spécificité de votre marque ?

AC : Ma marque a pour but de servir le monde et de montrer spécifiquement ce que mon pays, la Guinée Bissau a à offrir et ce qu'on peut y trouver de mieux. À chaque fois que je fais une collection, je pars toujours de la matière première qui se trouve en Guinée Bissau, comme le Manjak, par exemple, le pagne traditionnel.

Est-ce que vos créations sont « 100% Afrique » du tissu aux finitions "?

AC : Dans cette collection, j'ai utilisé 80 % de matériaux fabriqués dans mon pays, des matériaux très importants que nous utilisons dans de nombreuses cérémonies traditionnelles et qui sont des tissus très respectés. Ils sont portés pour les cérémonies de mariage ou cérémonies funéraires.

Quel est le message que vous voulez faire passer à travers votre collection ?

AC : "Je veux sublimer et remettre au goût du jour nos tissus traditionnels qui sont juste magnifiques ! Je remercie le FIMA, organisé par Alphadi, le grand père de l'Afrique, de donner cette chance aux créateurs et à l’Afrique de montrer la beauté de notre continent.

Peut-être serez-vous inspirés par ces créations pour vos cadeaux de noël 2022 ou pour customiser votre garde-robe 2023.

CR photo Ambre Delcroix