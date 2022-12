Côte d'Ivoire : Françoise Remarck en visite au Lycée artistique

Lundi 19 décembre 2022, la ministre de la Culture et de la Francophonie Françoise Remarck a procédé à la cérémonie d’honneur à l’emblème national, au Lycée d’enseignement artistique, sis à Cocody.

Françoise Remarck présente ses vœux aux élèves du Lycée artistique

La cérémonie a été l’occasion pour la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck de s’exprimer comme une ‘’maman’’ sur la question de l’éducation civique.

‘’Cette cérémonie n’est pas comme les autres, elle repose sur notre devise, notamment l’union, la discipline et le travail. Sans union il n’y a pas d'État, et il n’y a pas de fierté d’appartenir à un pays. Nous appartenons à un pays qui est la Côte d’Ivoire dont nous sommes fiers. Ensuite, la discipline, pourquoi la discipline ? Aujourd’hui, on voit des nations, on se demande pourquoi elle avance, c’est la discipline. La discipline, c’est respecter vos aînées, vos professeurs, etc. C’est aussi répondre aux défis et vous ,vous êtes une réponse à ses défis. (…) Enfin, le travail, le proviseur l'a dit, vous êtes un lycée de référence avec un taux de réussite de 85,22 au Baccalauréat’’, a-t-elle indiqué aux élèves.

Dans la même dynamique, la patronne de la Culture et de la Francophonie a partagé ses vœux à l’endroit des pensionnaires du Lycée artistique. ‘’Aux yeux du chef de l’État, vous êtes une priorité. La culture est une priorité pour le chef de l’État et l’ensemble du gouvernement. Ça passe obligatoirement par le travail. Mon vœu, c’est qu’un jour vous soyez de mon côté en train de conseiller aussi et orienter vos jeunes frères. Je veux formuler le vœu que l’année prochaine quand je reviendrai, je vais vous recevoir et vous allez faire 100 % de taux de réussite’’, a-t-elle exhorté tout ajoutant que l’ensemble du personnel s'attellera à mettre les élèves dans les conditions.

Quant au proviseur du Lycée d’enseignement artistique, Adjé Assandé Michel, il a indiqué que son établissement abrite 417 élèves, 11 personnels administratifs et 62 potentiels enseignants.

La ministre Françoise Remarck a reçu l’emblème national et un tableau artistique de la part des élèves.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci