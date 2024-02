L’information est passée inaperçue, et les acteurs sont restés discrets. Une chose est bien certaine, le Président Centrafricain a bel et bien émis son avis par rapport à la feuille de route de la transition au Gabon. Le document, lui a été présenté le 5 février 2024 à Bangui, par l’Ambassadeur Gilberto Da Piedadé Verissimo. Il est le Président de la Commission de la Communauté Economiques des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC).

Faustin-Archange Touadéra et Gilberto Da Piedadé Verissimo, sont restés discrets sur leurs échanges. En revanche, la Présidence de la République Centrafricaine qui a relayé l’information, indique que ces échanges étaient axés sur « des orientations supplémentaires et amendements » en vue de la validation de cette feuille de route de la transition. Le seul document qui est capable aujourd’hui, de garantir la stabilité politique au Gabon.

PUBLICITÉ

Des sources proches du dossier indiquent, que ces amendements Centrafricains portent sur la durée de la transition. Bangui demande à Libreville, une transition dont le délai doit être le plus court possible. Une transition trop longue, pourrait générer des conflits. Il a été aussi question, du sort réservé à l’ancien président Gabonais Ali Bongo. Le Président Centrafricain, l’avait déjà rencontré le 6 septembre 2023 à Libreville. Faustin-Archange Touadéra, continue de s’assurer de son état et souhaite, qu’un traitement adéquat lui soit réservé.

Un accent a été aussi mis lors de cet échange, sur un retour à un pouvoir civil à l’issue d’une élection démocratique. Il s’agit d’une condition nécessaire, pour éviter au Gabon une crise politique. Le pays reste à ce jour, l’un des rares Etats membres de la CEEAC épargnés par les crises politiques majeures.

Une feuille de route axée sur une gouvernance renforcée.

Ce document a été déjà présenté par le Premier ministre Raymond Ndong Sima, le 7 décembre 2023 à l’Assemblée Nationale du Gabon. Les axes prioritaires du document, sont liés au fonctionnement de la justice, à la lutte contre la corruption et, la mise en place d’une transparence budgétaire. Sur le plan politique, le document prévoit un dialogue national en avril 2024. Il sera suivi, de l’adoption d’une nouvelle Constitution par référendum à la fin de l’année 2024. En somme, la durée moyenne de cette transition est de l’ordre « de vingt-quatre mois », avait annoncé le Premier ministre Gabonais.

En rappel, le Comité pour la restauration des Institutions (CTRI) a pris le pouvoir au Gabon le 30 août 2023, suite à un coup d’Etat contre le Président Ali Bongo. Le président de la transition depuis cette date, est le général Brice Oligui Nguema. Avant le coup d’Etat, il était à la tête du service de renseignement de la garde républicaine du Gabon. L’une de ses missions principales était, d’assurer de façon permanente, la sécurité et la protection du président de la République à l’intérieur et à l’extérieur du territoire Gabonais. Depuis ce coup d’Etat du 30 août 2023, c’est le Président Faustin-Archange Touadéra qui est désigné, « Facilitateur » par la CEEAC dans la crise.