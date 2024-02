Les Super Eagles du Nigéria sont qualifiés en finale de la CAN 2023. Ils ont obtenu cette qualification suite à leur victoire face aux Bafana Bafana de l’Afrique du Sud en demi-finale.

Le Nigeria bat l’Afrique du Sud et se qualifie en finale de la CAN 2023

Les Super Eagles du Nigéria sont venus à bout des Bafana Bafana de l’Afrique du Sud. Lors de cette rencontre de demi-finale de la compétition, les deux équipes se neutralisées lors du temps réglementaire sur un score 1 but partout. Des réalisations signées par William Troost-Ekong et Teboho Mokoena respectivement de la sélection nigériane (67è) et sud africaine (90è).

PUBLICITÉ

Le score étant resté inchangé lors de la prolongation, les deux équipes sont passées à la séance fatidique des tirs au but. C’est donc à l’issue de cette épreuve que Victor Osimhen et ses coéquipiers ont pu s’imposer pour obtenir leur billet pour la finale de la CAN 2023.

Les Super Eagles du Nigeria, qualifiés, vont connaître leur adversaire à l’issue de la seconde demi-finale entre la Côte d’Ivoire et la RD Congo.