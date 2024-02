Le gouvernement du Burkina Faso a annoncé la création d’une nouvelle société d’économie mixte spécialisée dans la confection des tenues militaires et paramilitaires. Cette initiative vise à renforcer les capacités de production et d’approvisionnement en équipements pour les forces de sécurité du pays.

Burkina Faso : une société d’économie mixte créée

La nouvelle société sera composée d’une participation majoritaire de l’État, ainsi que d’investisseurs privés. Elle sera chargée de la production, de la distribution et de la commercialisation des uniformes et équipements destinés aux forces de défense et de sécurité.

En effet, cette décision s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour renforcer la sécurité du pays et améliorer les conditions de travail des forces de sécurité. La création de cette société permettra également de favoriser la création d’emplois et le développement de l’industrie textile au Burkina Faso.

PUBLICITÉ

À cet effet, le gouvernement a souligné que la société d’économie mixte fonctionnera selon les normes internationales de qualité et de respect des droits humains. Des contrôles réguliers seront effectués pour garantir la conformité des produits aux standards exigés.

En clair, cette nouvelle entreprise représente une étape importante dans la volonté du gouvernement burkinabé de renforcer l’autonomie et l’efficacité de ses forces de sécurité. En produisant localement les uniformes et équipements, le pays pourra réduire sa dépendance vis-à-vis des importations et assurer une meilleure disponibilité des tenues nécessaires pour les opérations de sécurité.

Par ailleurs, la création de cette société d’économie mixte spécialisée dans la confection des tenues militaires et paramilitaires démontre la détermination du gouvernement burkinabé à investir dans le secteur de la défense et de la sécurité. Cela renforce également la volonté du pays de développer son industrie textile et de favoriser la création d’emplois dans ce domaine.