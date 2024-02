Les Éléphants de Côte d’Ivoire ont obtenu leur qualification grâce à leur attaquant Sébastien Haller pour la finale de la CAN 2023. Les joueurs ivoiriens ont battu les Léopards de la RDC par un score de 1 but à 0.

La Côte d’Ivoire en finale de la CAN 2023 sur un but de Sébastien Haller

Les Éléphants de Côte sont en finale de la CAN 2023. Ceci, grâce à un but de l’attaquant vedette Sébastien. Ce dernier a réussi à marquer le seul but de la rencontre à la 65è minute. Les Léopards de la RDC ont, de leur côté, tout fait pour revenir au score, mais n’ont malheureusement pas pu.

La Côte d’Ivoire rejoint ainsi le Nigéria en finale de la compétition qu’elle organise à domicile. Une finale qui est prévue dimanche 11 février prochain dans ce même stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé.