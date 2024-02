La Coupe du monde 2026 aura lieu dans environ deux ans. À cet effet, la Fédération internationale de football associations – FIFA a dévoilé la date et le lieu auxquels vont se dérouler le match d’ouverture et la finale de cette compétition.

La date et le lieu du déroulement de l’ouverture et la finale de la Coupe du monde 2026 connus

On connaît désormais les différentes dates ainsi que les stades sur lesquels va se dérouler la Coupe du monde 2026. L’édition 2026 de cette compétition aura lieu dans trois pays. Il s’agit du trio Mexique – USA – Canada. Pour ce tournoi mondial dont le nombre de pays participants est revu à 48 équipes contre 32 auparavant, le match d’ouverture va se dérouler le 11 juin 2026 au stade de Estadio Azteca de Mexico.

Quant à la finale de la Coupe du monde 2026, elle aura lieu le 19 juillet à New York au New Jersey Stadium. À noter que certaines modifications ont été apportées au format de la compétition. Ainsi, le tournoi de football mondial va durer plus d’un mois et les phases à élimination directe vont démarrer désormais par les 16èmes de finale.