Le physique de la femme de Kanye West s’est littéralement transformé. Bianca Censori se promène à chaque fois dénudée et avec des tenues très osées dans les rues. Le père de la jeune mannequin est très remonté contre le rappeur américain.

Le père de l’épouse de Kanye West supporte très mal la transformation physique de sa fille

Le rappeur Kanye West et sa nouvelle compagne, Bianca Censori s’illustrent bizarrement en public. L’homme d’affaires et son épouse choque la sensibilité des gens par leur habillement. C’est surtout les tenues portées par Bianca Censori qui choquent énormément. La femme de Kanye West apparaît régulièrement en public avec des looks très dénudés et osés. Elle ne semble d’ailleurs connaître aucune limite. A plusieurs reprises, l’épouse de Kanye West a même posté des clichés sur lesquels elle était à moitié nue.

D’ailleurs, Bianca Censori a poussé le bouchon trop loin lors de la Fashion Week de Paris. Elle s’est promenée carrément nue dans les rues de Paris. L’indignation était ainsi particulièrement palpable au vu des commentaires recueillis sur les réseaux sociaux. Les écarts de conduite n’ont pas échappé aux yeux de la famille de la jeune australienne.

Selon des sources rapportées par le Daily Mail, les parents de Bianca Censori voyaient l’union de leur fille avec Kanye West d’un très mauvais œil et seraient même très choqués et dépassés de voir qu’elle paradait comme un “poney trophée” dans les rues des grandes capitales européennes.

Par ailleurs, c’est le père de la mannequin, Léo Censori qui est très en colère contre son gendre. Il veut même honnêtement faire asseoir le rappeur américain pour lui faire comprendre qu’il fait du mal à sa famille en transformant sa fille bien-aimée en un produit commercialisable à l’allure trash partout où le couple se déplace.