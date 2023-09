Italie : Kanye West et sa compagne interdits de bateaux à vie à Venise

En vacances en Italie, Kanye West et sa chérie ont été photographiés dans une position déplacée sur un des bateaux-taxi de la ville. La compagnie ayant loué le bateau a indiqué que le couple n’est plus le bienvenu à bord.

Kanye West et sa compagne bannis d’une compagnie de bateaux à Venise

Kanye West et sa nouvelle compagne, Bianca Censori étaient de passage en Italie dans la belle ville de Venise. Le couple a créé un véritable choc auprès des populations. Ils ont été photographiés dans une position compromettante sur un des bateaux-taxi de la ville. Sur les images qui ont circulé dans les médias italiens, on voit le chanteur et homme d’affaires américain, pantalon baissé, tandis que sa compagne est agenouillée à ses pieds.

L’attitude a choqué et provoqué la colère de nombreux Italiens qui ont réclamé des sanctions contre le couple. Ils ont demandé sur les réseaux sociaux qu'ils soient sanctionnés pour outrage public à la pudeur, infraction passible d'une amende allant jusqu’à 309 euros. Même la société Venezia Turismo Motoscafi, qui a loué le bateau au couple, a réagi en indiquant au Daily Mail Australia que les deux stars ne seraient plus les bienvenues à bord de leurs bateaux.

Dans un communiqué, la compagnie a indiqué qu’elle condamnait les activités sexuelles de Kanye West et Bianca Censori, en ajoutant qu’elle ignorait complètement ce qui s’était passé sur le bateau avant que les photos ne soient rendues publiques. "À bord, le conducteur devait surveiller la circulation et n’a pas vu ces obscénités. Si cela s’était produit, il aurait immédiatement débarqué et dénoncé les transgresseurs aux autorités", explique-t-elle.