Le rappeur américain, Kanye West se préoccupe beaucoup de l’éducation scolaire de ses 4 enfants. Pour un bon suivi académique de ses derniers, il a ordonné à Kim Kardashian qui a leurs garde de les retirer de l’école qu’ils fréquentent.

Kanye West exige à Kim Kardashian de retirer leurs enfants de l’école qu’ils fréquentent

Kanye West et Kim Kardashian ne sont plus le couple le plus en vue des Etats-Unis depuis 2022. Pour la garde de leurs 4 enfants à savoir North, 10 ans, Saint, 8 ans, Chicago, 6 ans, et Psalm, 4 ans, elle a été confiée à la star de téléréalité. Mais, en tant que père, le rappeur américain a son mot à dire au sujet de l’orientation académique de ses enfants. A ce niveau, les deux stars ne sont pas toujours d’accord.

Kim Kardashian s’est opposée catégoriquement dans un premier temps après sa séparation avec Kanye West à ce que leurs enfants fréquentent l’école fondée par leur père. Inscrits dans un établissement privé de Los Angeles, le rappeur s’est fâché contre son ex-femme. Il a pris la parole sur son compte Instagram le jeudi 29 février pour exiger que ses enfants soient retirés de l’école indépendante Sierra Canyon. ‘’Kim, retire mes enfants de Sierra Canyon maintenant’’, exige-t-il. A savoir si Kim Kardashian retira ses enfants de leur école à la demande de son ex-mari, mais ça nous étonnerait vraiment.

Maintenant, l’homme d’affaires de 46 ans a fait allusion de sa relation avec tous ses enfants. ‘’À ce stade, tout le monde sait à quoi sert le mot code “le système”. J’ai été séparé de mon père par le système et le système m’a retiré mes enfants. Quand le système sélectionne des athlètes, ils évitent de travailler avec ceux qui ont leur père dans leur vie parce qu’ils sont plus difficiles à manipuler. Mes deux aînés savent qui est leur papa’’, écrit-il. Avec cette situation, cela montre la complexité de la coparentalité entre Kanye West et Kim Kardashian.