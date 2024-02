La star de la téléréalité américaine, Kim Kardashian s’était mise à fond dans les études pour devenir Avocate. Trop chargée par ses activités, elle est obligée de mettre une pause.

Kim Kardashian met sa carrière d’Avocate en pause

Kim Kardashian s’est investie depuis plusieurs années maintenant pour embrasser une carrière d’Avocate. La star de téléréalité s’est également donnée tous les moyens pour y arriver. Mais, il semble que l’ex-femme du rappeur américain, Kanye West ne va pas aller jusqu’au de son rêve. Elle, qui au plus profond de son cœur voudrait réaliser la profession de son père, Robert Kardashian, décédé en 2003 des suites d’un cancer de l’œsophage.

La femme d’affaires américaine est trop occupée par des diverses activités professionnelles. L’influenceuse a un agenda très chargé. Entre ses engagements avec Skims, PE SKKY Partners et ses apparitions publiques, la belle brune ne sait plus où donner de la tête. Elle s’occupe aussi de sa progéniture. D’ailleurs, North semble suivre les pas de sa maman. La jeune fille qui va sur ses 11 ans à de qui tenir. Elle teste même les produits de beauté de la marque de Kim pour donner son avis.

Bien que Kim Kardashian croule sous le poids du travail, elle ne compte pas abandonner son ambition. Une source a confié au média Sun : ‘’L’année dernière, elle a lentement réalisé à quel point c’était fastidieux. Et à quel point les études étaient interminables. C’est une douleur pour Kim. Elle a vraiment du mal avec ses études, elle déteste devoir rédiger des dissertations nécessaires pour être à un niveau compétent. Et il lui faudrait quelques années pour réussir les examens. De plus, quelques-uns échoueraient probablement’’. Cependant, elle avait même réussi un examen important en 2021. ‘’J’espère que d’ici à un an environ, je pourrai passer l’examen officiel du barreau. Et que ce sera terminé’’, avait-elle déclaré.