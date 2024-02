Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Kobenan Kouassi Adjoumani, prend part à la 60e édition du SIA (Salon international de l’agriculture) à Paris.

PUBLICITÉ

SIA 2024 : La Côte d’Ivoire marque sa présence

Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre d’État, ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, représente la Côte d’Ivoire à la 60e édition du Salon international de l’Agriculture, qui se tient à Paris du samedi 24 février au dimanche 3 mars 2024. Le SIA 2024 a pour thème « L’agriculture, l’avenir de nos territoires ».

Une journée ivoirienne aura lieu le jeudi 29 février 2024. Le thème retenu pour cette occasion est « Développement des productions vivrières et souveraineté alimentaire : Défis et perspectives ».

Par ailleurs, le ministre d’Etat Kobenan Kouassi Adjoumani, le ministre des Ressources animales et Halieutiques, Sidi Tiémoko Touré et le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba animales animeront une conférence interministérielle.