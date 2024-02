La rencontre entre Gbagbo et Thiam a eu lieu le samedi 24 février 2024 à Mama, dans l’Ouest de la Côte d’Ivoire. Le président du PDCI-RDA revient sur les échanges. En effet, dans une déclaration officielle Tidjans Thiam a révélé avoir eu une « longue conversation » qui a porté sur divers sujets.

Rencontre entre Gbagbo et Thiam : Ce qu’il faut savoir

Il a d’abord été question des obsèques du président Henri Konan Bédié. « En tant que président du PDCI-RDA, ancien président de la République, il était de mon devoir, maintenant que les structures sont en place, d’organiser ces obsèques et de discuter de son rôle », a déclaré l’ancien patron du Crédit suisse.

PUBLICITÉ

À en croire Tidjane Thiam, le président du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire) a « confirmé sa présence physique aux obsèques de son aîné, feu le président Bédié ».

Les deux opposants ont aussi échangé sur la situation politique du pays, abordant notamment la récente libération des prisonniers politiques, source de réjouissance tant pour le PPA-CI que pour le PDCI-RDA.

Laurent Gbagbo et son hôte ont également abordé les élections de 2025 et les relations amicales entre le PPA-CI et le PDCI. Ils ont parlé dd la révision de la liste électorale, l’audit des listes électorales et l’inscription des nouveaux électeurs.

« Je suis ravi de retrouver le président Gbagbo en bonne forme, toujours fin connaisseur de la politique, et honoré de bénéficier de ses conseils. Notre relation de plus de 30 ans se renforce, et je suis impatient de retourner à Mama prochainement pour continuer à profiter de ses conseils », a déclaré Tidjane Thiam.