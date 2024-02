Le comité d’organisation des obsèques d’ Henri Konan Bédié sera présidé par Tidjane Thiam, le président du PDCI-RDA, qui a po6r conseiller le professeur Cowppli Boni.

PDCI-RDA : Tidjane Thiam préside le comité d’organisation des obsèques d’ Henri Konan Bédié

Les choses se précisent pour les obsèques d’ Henri Konan Bédié. La liste des membres du comité d’organisation des funérailles de l’ancien président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire a été dévoilée dans un communiqué officiel.

Ainsi, Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA est désigné comme le président du comité de coordination et le professeur Cowppli Boni a été nommé conseiller spécial du président du comité de coordination. Niamien N’goran occupe le poste de superviseur général.

Le comité de coordination comprend un comité de supervision générale, un comité d’organisation pratique, des comités de coordination et de mobilisation territoriale.

Le comité d’organisation pratique est sous la responsabilité de Kakou Gervais Jean-Marie. La commission finances et mobilisation des ressources est dirigée par N’koumo Mobio Eric.

La commission accueil et hébergement a été confiée à Yao Koffi Jean-Paul. Noël Akossi Bendjo dirigera la commission déroulé et hommages quand la commission sécurité et service d’ordre. Mme Allah Brou Florence et Gueu Michel s’occupent respectivement de la commission restauration et la commission sécurité et service d’ordre.

Plusieurs autres commissions ont été mises en place pour assurer la bonne tenue des obsèques du défunt époux d’Henriette Konan Bédié. Le programme des obsèques de l’ancien président ivoirien n’est pas encore connu.