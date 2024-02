Au Burkina Faso, l’autorisation d’exportation de l’or et des autres substances précieuses de production artisanale et semi-mécanisée, est suspendue. C’est à travers un communiqué datant du 20 février 2024 et signé du ministre de l’Énergie, de mines et des carrières que l’information a été annoncée.

L’autorisation de l’exportation de l’or suspendue au Burkina Faso

À compter du mardi 20 février 2024, le Burkina Faso met une pause sur l’exportation de l’or et des autres substances précieuses de production artisanale et semi-mécanisée sur son territoire. Selon le communiqué n° 2024-001/MEMC/CAB du ministre de l’Énergie, de mines et des carrières, Yacouba Zabre Gouba, cette décision est prise en vue d’assainir le secteur. Car, le président de la transition Ibrahim Traoré et son gouvernement tiennent à mieux organiser la commercialisation de l’or et des autres substances précieuses dans le pays.

Par ailleurs, le ministre chargé des Mines au Burkina Faso précise que durant cette période de suspension, une procédure est mise en place pour les acteurs disposant d’une grande quantité à exporter. Ainsi, ces derniers sont appelés à prendre contact avec la Société Nationale des Substances Précieuses – SONASP qui prendra la responsabilité de les payer.