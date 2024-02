Kanye West est en colère contre la marque Adidas. Le rappeur américain a porté des accusations contre la société qui utilise ses baskets Yeezy 350 sans le rémunérer. Il a même exhorté ses fans sur son compte Instagram à ne pas les acheter.

Kanye West porte des accusations contre Adidas

Après les propos antisémites en 2022 du rappeur et homme d’affaires américain, Kanye West, la marque d’équipements sportifs, Adidas, avait annoncé revoir son partenariat avec lui. La tension entre l’ex-mari de Kim Kardashian et son ancien partenaire d’affaires est à nouveau ouverte. Il a fait une sortie le lundi 26 février sur son compte Instagram où il a exprimé sa frustration contre le géant du sportswear pour l’accuser de commercialiser des versions non autorisées de ses emblématiques chaussures Yeezy 350.

Par ailleurs, il affirme qu’Adidas a non seulement distribué des coloris non autorisés des Yeezy 350, mais qu’elle ne l’a pas dédommagé pour l’utilisation de son nom sur ces produits. Il accuse la société d’utiliser des clauses contractuelles et des décennies d’expertise commerciale pour exploiter les artistes, qualifiant la situation de ‘’viol’’ à l’encontre d’artistes comme lui, que les fans adorent.

Dans un post ultérieur présentant les Yeezy 350 contestées, l’ex-époux de la star de télé-réalité, a exhorté ses fans à ne pas acheter les baskets non autorisées, soulignant qu’il n’avait ni approuvé ni profité de leur vente. ‘’Laissez-moi vous expliquer très clairement ce qui se passe avec adidas’’, a-t-il dit. Avant d’expliquer : ‘’Non seulement ils proposent de faux coloris qui ne sont pas approuvés, mais ils me poursuivent pour 250 000 000 $ et ils ne me paient pas non plus pour ces chaussures qu’ils proposent et qui portent mon nom. Ils utilisent des clauses contractuelles et 50 ans d’expérience en affaires pour violer un artiste, l’un de vos artistes préférés, juste devant vous, en plein jour’’. Le plaidoyer du rappeur souligne sa volonté de protéger son intégrité artistique et ses intérêts financiers dans le cadre de la bataille juridique qui l’oppose à Adidas.