Ligue des champions: La remontada de Benzema qui élimine le PSG

Le Paris Saint-Germain (PSG) a été éliminé par le Real Madrid en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions, ce mercredi au Santiago Bernabeu.

Triplet pour Karim Benzema, Mbappé inscrit son 157e but sous le maillot du PSG

Après la victoire à l'arrachée 1-0 au match aller, le PSG jouait sa qualification en quart de finale sur le terrain du Real Madrid, ce mercredi. Paris pensait avoir fait la différence avec une grosse première période et un nouveau but de Mbappé.

Mais dans la dernière demi-heure, à partir d'une erreur de Donnarumma, Paris a craqué et a coulé totalement en quelques minutes. Benzema s'est offert un triplé.

Malgré une bonne entame des Madrilènes qui sont entrés dans ce match avec une grosse envie, les Parisiens se procuraient les premières véritables occasions. Sur deux contres, Mbappé se présentait devant Courtois mais le gardien belge du Real était impeccable pour mettre en échec l’attaquant parisien.

Ensuite, c’est Neymar qui butait sur un Courtois très vigilant derrière une défense madrilène de moins en moins rassurante au fil des minutes.

En difficulté après dix bonnes minutes, les Merengue étaient souvent privés de ballon par les Parisiens dans ce premier acte. Et si Benzema sollicitait Donnarumma sur une frappe enroulée à la 25e minute, c’est Paris qui restait le plus dangereux.

Juste après la demi-heure de jeu, Mbappé pensait même donner l’avantage aux siens avant que son but ne soit refusé pour une position de hors-jeu. Un simple contretemps pour le PSG qui, malgré deux têtes dangereuses de Benzema, prenait finalement l’avantage sur un nouveau tir de Mbappé (0-1, 39e) !

Après ce premier acte abouti, les Parisiens semblaient sur la bonne voie pour se qualifier. Mais le PSG allait se mettre en difficulté tout seul en seconde période. Benzema profitait d’abord d’une erreur de Donnarumma pour égaliser et relancer le Real dans cette partie (1-1, 61e).

Un but qui réveillait un Bernabeu assommé depuis le but parisien. Et le stade madrilène n’était pas au bout de ses surprises. Car cette égalisation de la Casa Blanca faisait basculer totalement cette rencontre.

Sous la pression du Real et de son public, le Paris SG craquait totalement au moment d’aborder le dernier quart d’heure de cette partie. Un chaos signé Benzema : l’attaquant français battait une nouvelle fois Donnarumma sur un caviar de Modric (2-1, 76e) puis s’offrait un triplé à la suite d’une mauvaise relance de Marquinhos (3-1, 78e) !

Totalement dingue ! A l’image de cette nouvelle erreur de son capitaine, le PSG s'est plombé tout seul... Auteur de l’ouverture du score à l’approche de la pause, l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, a ainsi inscrit son 157e but sous le maillot rouge et bleu.

Une réalisation de plus qui permet au prodige de dépasser un certain Zlatan Ibrahimovic dans la hiérarchie des buteurs historiques du club de la capitale. Seul Edinson Cavani a fait mieux par le passé, avec 200 buts parisiens au compteur de l’Uruguayen.