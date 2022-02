Ligue des champions: Le PSG de Mbappé surprend le Real Madrid 1-0

Le Paris Saint-Germain (PSG) a battu le Real Madrid (1-0) en 8e de finale aller de la Ligue des champions, mardi, grâce à un but victorieux de Kylian Mbappé à la dernière minute du temps additionnel.

Kylian Mbappé offre une précieuse victoire au Paris Saint-Germain (PSG)

Les Parisiens remportent sur le fil la première manche contre le Real Madrid, après une domination totale sur leur pelouse en huitième de finale aller de la Ligue des champions de l'UEFA.

Dominateurs face à des Merengue repliés en défense, les Parisiens ont très longtemps buté sur la muraille adverse et son dernier rempart Thibaut Courtois. Le gardien belge a même repoussé un penalty de Lionel Messi.

L'homme providentiel du PSG a délivré son équipe : Kylian Mbappé a offert la victoire au club parisien (1-0) au bout du temps additionnel (90e+4) face au Real Madrid, mardi, lors du huitième de finale aller de Ligue des champions.

Les Madrilènes ont fait le dos rond et ont cru tenir jusqu'au bout, mais Kylian Mbappé a trouvé la faille à la dernière seconde. Kylian Mbappé a ouvert le score en frappant entre les jambes de Thibaut Courtois au bout du temps additionnel. Il a offert la victoire (1-0) au club parisien.

Paris ira à Madrid dans trois semaines avec un but d'avance dans la besace

"Je suis content. C'était un très bon match de l'équipe, on était satisfait…Une équipe comme le Real ne refuse jamais le combat. Elle n'a pas marché pour ce match aller mais ils joueront différemment. On devra se préparer en championnat pour être prêt le 9 mars. Je répète beaucoup mes gestes à l'entraînement, c'est une habitude. A force de les répéter, je suis plus lucide. C'est un effort du quotidien. Il faudra encore le montrer le 9 mars. Je suis vraiment concentré et content d'être au PSG. Je n'ai pas attendu de jouer le Real Madrid un soir de février pour savoir que je joue dans l'une des meilleures équipes du monde", a expliqué Mbappé sur RMC Sport.

"Je suis heureux car on a gagné ici. C'était un gros match avec une grande équipe. C'est toujours bon de gagner à la maison. On a de gros joueurs ici, notamment avec Messi et Hakimi. Je suis là pour compenser un peu les deux. Je pense que c'est un rôle tactique que je peux bien faire. En première période, on a bien joué mais c'était neutre. En deuxième, on a mis de l'intensité. Mbappé n'est pas un joueur comme les autres. Pour moi, c'est le meilleur", a confié Danilo au même média