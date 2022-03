FIF : Drogba accusé de comploter avec la présidente du CONOR

La star ivoirienne de football, Didier Drogba, est soupçonnée d’avoir suscité le courrier controversé de la FIFA qui exige le report de l'élection du président de la FIF et la modification d’une disposition relative aux conditions de parrainage au cours d’une nouvelle Assemblée générale ordinaire.

Didier Drogba est-il à l’origine de tout le blocage à la FIF?

Didier Drogba, l’ex-capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire, est-il à l’origine du blocage de l’élection du président de la Fédération ivoirienne de football (FIF)?

Pour nombre d’observateurs, c'est Didier Drogba qui a écrit à la FIFA dirigée par Gianni Infantino qui a bloqué à nouveau le processus électoral devant aboutir à la désignation du président de la FIF placée depuis bientôt deux ans sous la tutelle d’un Comité de normalisation dirigé par Mariam Dao Gabala.

C’est ce que pense aussi le journaliste ivoirien Martial Gohourou, qui fait des confidences sur “l'origine du courrier de la FIFA qui annule les 8 parrainages”. Il confie: “En fin de semaine dernière, Didier Drogba, candidat déclaré à l'élection à la présidence de la FIF, a adressé un courrier à la FIFA. C'est à la suite de la lettre de l'icône du football ivoirien que l'organisation basée, à Zurich, en Suisse, a pondu la correspondance qui demande aux membres actifs de l'institution fédérale de revenir sur leur décision de 8 parrainages pour la validation des candidatures au scrutin présidentiel de la faîtière du sport roi local.

Mariam Dao Gabala a réceptionné la lettre de la FIFA datée du 4 mars, le 5 mars 2022. Dès la réception du courrier de la FIFA et de la CAF, la présidente du CONOR a eu une rencontre à la Fédération de football avec Didier Drogba. Avant ce tête-à-tête entre la patronne du CN-FIF et l'ancien capitaine des Éléphants, les employés et même les vigiles de la maison de verre de Treichville ont été priés de quitter le siège de la FIF."

L’élection du président de la fédération, à laquelle Didier Drogba est candidat, prévue le 23 mars, a été reportée mercredi, sur demande de la Fifa qui n’a pas validé le processus électoral proposé.

Dans un courrier, la présidente du comité de normalisation de la FIF, Mariam Dao Gabala, a annoncé mercredi « la suspension du processus électoral ».

Cette décision fait suite à un courrier de la Fifa qui a rejeté le système de parrainage des candidats par les clubs ivoiriens, susceptible, selon elle, de bloquer certaines candidatures.

Cette question des parrainages est au cœur d’un imbroglio depuis août 2020 et le rejet de la candidature de Didier Drogba, faute de soutiens suffisants au sein des clubs ivoiriens.

La FIF avait ensuite été mise sous tutelle en décembre 2020 par la Fifa qui a installé un « Comité de normalisation » pour tenter de régler cette crise.