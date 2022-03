Chelsea: Londres gèle les avoirs d’Abramovich, le club désemparé

Conséquences directes de l’invasion de la Russie en Ukraine, Londres sanctionne Chelsea FC, club de Premier League, et son propriétaire Roman Abramovitch.

De lourdes conséquences sur la vie économique et sportive de Chelsea

Le gouvernement britannique frappe fort sur l’oligarque russe Roman Abramovitch. Soutien de Vladimir Poutine, responsable de la guerre contre l'Ukraine. Le président des Blues s'est vu geler ses avoirs, et la vente du club londonien est suspendue. Le sponsor "Three" songe à revoir son engagement.

"Les sanctions prises aujourd'hui sont la dernière étape du soutien indéfectible du Royaume-Uni au peuple ukrainien. Nous serons impitoyables" a déclaré Boris Johnson. Décrit par le gouvernement britannique comme un "oligarque pro-Kremlin", Abramovich, qui s'est toujours défendu de toute proximité avec Poutine, s'est aussi vu imposer une interdiction de voyager. Sept autres hommes d'affaires russes sont concernés par les sanctions.

Abramovitch s’est, par ailleurs, vu interdire toutes transactions avec des particuliers ou des entreprises britanniques. Des sanctions extrêmement lourdes qui mettent purement et simplement la vente de Chelsea en stand-by.

Au-delà de la vente du club, les sanctions du gouvernement britannique à l’égard de Roman Abramovitch vont avoir de lourdes conséquences sur la vie économique et sportive de Chelsea.

Il est désormais impossible pour le club britannique de vendre des places et d’accueillir des supporters adverses. Seuls les abonnés de Chelsea pourront se rendre aux matchs, une sanction qui vise à s’assurer que Roman Abramovitch ne puisse plus tirer d’argent via son activité à la tête du club.

Chelsea a déclaré vouloir discuter avec le gouvernement britannique et lui demander de changer la licence accordée au club de football, pour qu'il puisse "fonctionner aussi normalement que possible" après les sanctions imposées jeudi à son propriétaire.

Le club a dit avoir "l'intention d'engager des discussions avec le gouvernement britannique concernant la portée de la licence. Cela inclura une demande d'autorisation pour que la licence soit modifiée afin de permettre au club de fonctionner aussi normalement que possible", à la suite de l'annonce d'un gel des avoirs de Roman Abramovitch dans le cadre de mesures de représailles prises contre des oligarques russes liés au Kremlin, après l'invasion de l'Ukraine.