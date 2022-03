Après des mois de silence, Mamadou Koulibaly réapparait au Mali

Mamadou Koulibaly s’est muré dans un lourd silence depuis plusieurs mois. Le fondateur de LIDER (Liberté et démocratie pour la République), qui avait habitué les Ivoiriens à des sorties virulentes contre le régime d’Alassane Ouattara, ne parle plus. Cependant, l’ex-président de l’Assemblée nationale sous Laurent Gbagbo a fait une apparition au Mali.

Ce que Mamadou Koulibaly fait au Mali

Au lendemain de la crise postélectorale de 2020, Mamadou Koulibaly, qui avait pris part à la création du CNT (Conseil national de transition), a disparu de la scène politique ivoirienne. Candidat à l’élection présidentielle de fin octobre 2020, le professeur d’économie, tout comme Henri Konan Bédié, a refusé de prendre part au scrutin. Il dénonçait ainsi la candidature d’Alassane Ouattara, le président sortant, en lice pour un 3e mandat.

Après l’échec du CNT et de l’opposition ivoirienne, Mamadou Koulibaly est devenu peu bavard. L’ancien chef du Parlement sous Laurent Gbagbo a même cessé la diffusion de sa vidéo hebdomadaire "Jeudi, c'est Koulibaly".

À la faveur d’une interview accordée à Voix Africa, Mamadou Koulibaly a été retrouvé au Mali. Que fait le leader de Nathalie Yamb à Bamako ? "Depuis le déclenchement de l’embargo, j’ai eu envie de venir à Bamako pour violer l’embargo, soutenir la population malienne et les jeunes qui ici se battent pour affirmer leur indépendance, leur souveraineté et pour affirmer le ras-le-bol, les interférences qui leur imposent ces sanctions. Et puis j’ai reçu une invitation e ce mouvement de jeunesse, Union des jeunes pour la paix et la nation africaine, je me suis dit : "très bien, je vais y aller". J’ai trouvé une population déterminée et fière qui n’a envie de céder sur rien du tout", a expliqué l’opposant ivoirien.

Cette apparition marque-t-elle le grand retour de Mamadou Koulibaly dit MamKoul, dans l’arène politique de la Côte d'Ivoire ? La question demeure.